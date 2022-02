Het is een unicum in het programma: een vrouw die zelf ook haar handen uit de mouwen wil steken. Maar ook de motivatie van zijn vrouw Annechien zorgt er niet voor dat Ricardo de klussen in huis afmaakt. Dus zat er niets anders op: Annechien schakelde de hulp in van Help mijn man is klusser, maar kijkers betwijfelen of ze het echt niet zelf hadden kunnen oplossen.

Uitbesteden

Dat vroeg presentator John Williams zich ook hardop af. Ricardo heeft meer zin om te gaan sporten dan om te gaan klussen, daar waarom besteden ze het werk dan niet uit? Elk gesprek over dit onderwerp is moeilijk. Zoon Levi geeft aan dat zijn vader dan al snel zegt: “Als jullie zo doorgaan, dan doe ik helemaal niks meer.” John is niet bang voor zo’n reactie en confronteert hem juist op het moment dat hij terugkomt van het mountainbiken.

Gratis klussers

Hij vraagt het stel op de man af waarom het ze niet lukt om de klus zelf te klaren: “Jullie hebben de mogelijkheden plus de skills om dit probleem op te lossen. Waarom leggen jullie je sores, ellende, op tv voor een badkamertje dat je zo kunt oplossen (...) Gaat het jullie dan om dat het nu gratis is?” Het stel verzekert hem dat niet het geval is.

Waar ligt het dan wel aan? Annechien geeft aan dat Ricardo niet wilde dat bouwvakkers de klus af zouden maken. “Hij heeft een bepaald plan en als dat niet volgens zijn idee gaat, dan gaat hij op slot”, aldus zijn vrouw. Egoïstisch, noemt John Williams het. En daar zijn de kijkers het absoluut mee eens:

Waren er nou echt helemaal geen inzendingen die dit meer verdienden? Kan het me bijna niet voorstellen namelijk #HMMIK — Jill (@jillishhh) 14 februari 2022

Haha John, waarom leggen jullie je sores op tv 🤣 Omdat jij anders geen werk meer hebt John. Snao je heel goed hoor John, dat je denkt dat ie dit doet omdat t dan gratis is #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) 14 februari 2022

Ik zou graag een nieuwe badkamer en keuken hebben…… liefst gratis😉



Ik denk dat ik ook maar eens contact opneem met het klusteam van #RTL4😜 #hmmik — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) 14 februari 2022

Nou.... Kei tof.... Meer dan vermogend gezin dat al twintig jaar geleden had moeten gaan scheiden, krijgt gratis verbouwing in ruil voor continu elkaar afzeiken en hufterig gedrag. Dat is de samenvatting van deze week van #HMMIK — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) 14 februari 2022

Die mensen kunnen met gemak een paar bouwvakkers betalen. #HMMIK — Jan S (@Technojan1) 14 februari 2022

Wat een dramatische aflevering van #HMMIK

Ga alsjeblieft mensen helpen die het écht nodig hebben #JohnWilliams

Dit was een aanfluiting, deze mensen bulken van het geld, maar hij heeft geen zin om te klussen; walgelijk! — Marcel (@MasloKeesz) 14 februari 2022

Heb er zo m’n bedenkingen over. Was dit echt zo, of wilde ze gewoon gratis hulp.. #HMMIK — glenneverwijn (@glenneverwijn) 14 februari 2022

Deze mensen hebben dit programma echt niet nodig maar kunnen gewoon klussers in huren om het werk te doen. #HMMIK — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) 14 februari 2022

#HMMIK

Ricardo vindt zichzelf belangrijker dan zijn vrouw en zoon gaat liever sporten en denkt dat hij beter kan klussen dan vakmensen

Als je voldoende geld hebt om klus te laten doen dan verdien je het gewoon niet dat je huis door team van HMMIK wordt gratis wordt gedaan — Gunter Noa (@gunternoa) 14 februari 2022

