Kijkers ‘Help, mijn man is klusser’ staan versteld van extreme bouwval

Kijkers konden hun ogen niet geloven.

Stinkende bouwval

Mieke en haar man Gert-Jan wonen al meer dan twintig jaar in Tricht. Het stel verhuisde naar dit Gelderse dorp omdat ze meer ruimte wilden, maar twee decennia later wonen ze nog altijd in een vervallen en vervuilde bouwval waar het enorm stinkt. En dat terwijl Mieke al tien jaar een erg slechte gezondheid heeft.

Aanrecht in de slaapkamer

Presentator John Williams schrikt zich een hoedje als hij binnenkomt. Er staat een gigantische kledingkast in het midden van de woonkamer en Mieke kan bijna niet slapen, omdat een aanrecht de helft van de slaapkamer in beslag neemt. John kijkt zijn ogen uit: “Ik weet niet wat ik zie!”

Schoonmaakploeg

Heel blij was Gert-Jan niet met de komst van presentator John Williams, maar uiteindelijk begint het klusteam vol goede moed aan het huis en Gert-Jan helpt mee waar hij kan. Het is één grote bouwval, dus de klussers leggen de focus op één deel van de woning. Ze knappen de woonkamer op, zodat Mieke daar bezoek kan ontvangen. Ook laat John een schoonmaakploeg komen.

Emoties

Ondertussen lopen de emoties hoog op als John het stel aanspreekt op hun ongezonde leefstijl. Gert-Jan vindt het moeilijk om zijn vrouw zo te zien aftakelen. “Ik praat er liever niet over”, zegt hij, terwijl de tranen over zijn wangen rollen. “Ik ben bang dat ik er alleen voor kom te staan.” Als Mieke en Gert-Jan het resultaat zien, kunnen ze hun ogen niet geloven. Ook de kijkers zijn onder de indruk.

Gillend gek

Ze kunnen niet geloven dat mensen zó lang in een bouwval wonen. Sommigen noemen het zelfs het ‘bizarste huis ooit’ in Help, mijn man is klusser. “Onvoorstelbaar dat mensen zo wonen” en “Ik was gillend gek geworden als ik zo zou moeten leven”, klinkt het op Twitter.

Bron: Help, mijn man is klusser, Twitter