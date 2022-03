Vorig jaar gooide Hélène al hoge ogen met haar presentatieskills toen ze Wilfred Genee een paar keer verving bij De oranjezomer. Dit keer zijn de kijkers ook vol lof over haar optreden in HLF8.

Talkshow van Johnny

Johnny is in september 2021 begonnen met zijn eigen talkshow. Dit is de eerste keer dat er iemand anders plaatsneemt op zijn stoel. Zelfs tijdens de rel rondom de misstanden bij The voice of Holland presenteerde hij zelf de talkshow. Hij liet zich toen wel interviewen door Catherine Keyl en Erik Dijkstra, omdat zijn familie bij de hele rel was betrokken.

Alleen maar complimenten

Kijkers zijn erg enthousiast over haar als presentatrice. Op Twitter stromen de complimenten binnen. Ze stellen zelfs voor om Hélène haar eigen talkshow te geven. “Kunnen we Hélène alsjeblieft houden?”, vraagt een kijker. Een ander reageert met: “Ik pleit voor Hélène Hendriks als nieuwe talkshow presentator.” Volgens de kijkers stelt ze goede vragen, lijkt ze oprecht geïnteresseerd in haar gasten en blijft ze kalm.

Geen familieshow meer met Heléne als host. Wat heerlijk!#HLF8 — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) 2 maart 2022

Bij de Oranjezomer liet Hélène Hendriks al zien dat ze prima aan het hoofd van een tafel kan zitten, doet ze nu weer bij #hlf8. Er kregen presentatoren om minder goede redenen een eigen talkshow — Marcus den Blanken (@markdbl) 1 maart 2022

Helene Hendriks is in de talkshow veel beter dan de zoon van, toch? #hlf8 #helenehendriks — Hugo finally on twit (@Hugodekiko) 1 maart 2022

Wat een verschil dit programma met Helene 👍 #Top #hlf8 — stlbas (@stlbas) 1 maart 2022

Tijd voor eigen talkshow Hélène #hlf8 — willem (@willem28952244) 2 maart 2022

Ik moet zeggen dat ik Hélène Hendriks beter vind als gespreksleider dan Johnny. #hlf8 — Rick Boogerd (@BoogerdRick) 1 maart 2022

Niets tegen Johnny, maar Helene vindt ik toch stuk profesioneler en beter uit de verf komen. #hlf8 — Dat dan weer wel (@weerwel) 1 maart 2022

Ik pleit voor Hélène Hendriks als nieuwe talkshow presentator (vervangt Johnny de Mol). Stelt gewoon goede vragen en lijkt oprecht geïnteresseerd in haar gasten. Blijft kalm, gebruikt geen superlatieven en niet over-sentimenteel. #hlf8 — Sonja Dahlmans (@SonjaDahlmans) 1 maart 2022

Bron: HLF8, Twitter