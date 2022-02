De Johan Cruyff Foundation werd op 8 februari 1997 opgericht. De afgelopen 25 jaar hadden ze veel impact met hun projecten waarmee ze wereldwijd sport- en spelprojecten ontwikkelen en steunen voor kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

Susila Cruijff

Het verhaal over de foundation maakt veel indruk op de kijkers van het programma, maar nog veel meer waren ze bezig met het feit dat de dochter van de voetballer een kopie van haar vader lijkt. “Wat lijk je toch op Johan. Niet te geloven. Ik zit zo naar je te luisteren en te kijken en het is ongelofelijk...”, zei Johnny de Mol ook aan het einde van het gesprek. “Ik praat ook net zo plat als hij”, voegde Susila lachend toe.

Bekijk hier (vanaf 25 minuten) het gesprek met Susila over de foundation. “Ik dacht dat Johan terug op aarde was, maar het is z’n dochter Susila. Wat een gelijkenis”, schrijft een kijker in een reactie:

Wat is jouw favoriete Johan Cruijff uitspraak? #hlf8 pic.twitter.com/ZLyX8jpDyD — HLF8 (@Hlf8Live) 7 februari 2022

Ik dacht dat JC terug op aarde was, maar het is z’n dochter Susila. Wat een gelijkenis 😅 #hlf8 — Robert Gruijters (@robertgruijters) 7 februari 2022

Wat een gelijkenissen! Bewegingen, uitspraak,uiterlijk. 1 op 1 Johan Cruijff #half8 — Mootje B #Parol 💛🖤 (@Mootje01) 7 februari 2022

Dacht even dat Johan Cruijff met een pruikje terug op aard was. Dochter Susila lijkt echt sprekend op hem. #hlf8 — Anneke Jonkers (@Annajonky) 7 februari 2022

Die dochter van Johan cruijff bij Jonny de Mol. Precies de stem van haar vader. #half8 — Hans Wester (@Hans_6819) 7 februari 2022

Zo, dochter Cruijff is gewoon 1 op 1 haar vader! #half8 — E®️ik. (@ErikTiel) 7 februari 2022

Bron: Superguide.nl