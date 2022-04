Kijkers ‘Ik vertrek’ in een deuk om stel dat barbiepoppen fotografeert

Zij blijken er een bijzondere hobby op na te houden.

Griekse bed and breakfast

Zaterdagavond is te zien hoe Peter en Jolanda hun rijtjeswoning in het Noord-Hollandse Wormer verruilen voor een vrijstaande woning in het Griekse dorp Kilada. Het vervallen buitenverblijf toveren ze om tot een luxe bed and breakfast, inclusief gloednieuw zwembad.

Allereerste gasten

Na maanden hard werken staan de eerste gasten eindelijk voor de deur. Aan het eind van de aflevering is te zien hoe zij arriveren. Peter neemt de koffers mee, terwijl Jolanda de gasten naar hun nét verbouwde verblijf leidt. Gelijk bij aankomst opent één van de gasten haar koffer om de in plastic verpakte Barbiepoppen er voorzichtig uit te halen. “De hobby is ook meegenomen”, zegt haar partner.

Bijzondere hobby

En dat blijkt een hele opvallende hobby te zijn. Het stel fotografeert namelijk graag barbiepoppen op bijzondere locaties. Vandaar dat ze de nieuwe bed and breakfast van Peter en Jolanda hebben gekozen. Nog voordat ze een drankje hebben gedaan met de eigenaren van de B&B, is de vrouw al met haar barbiepoppen in de weer. “Oh, dit is mooi hé, ook met die cactus daarachter”, zegt ze als ze de Barbie bij een mooie bloem fotografeert.

Nieuwe serie over barbiepoppen?

Kijkers van het programma zagen dit niet aankomen, maar vinden het geweldig. “Mogen die mensen met die barbiepoppen een eigen programma? Dit is goud”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “O mijn god, raap me op. Een barbiefotoshoot bij Ik vertrek.”

Instagrampagina

Benieuwd naar de foto’s? Na een kleine zoektocht, stuiten we op de Instagrampagina van de hobbyisten. Op deze pagina delen ze de vele kiekjes van hun barbiepoppen.

Wij kijken #ikvertrek terug. En het enige wat ik erover te zeggen heb:

Barbiepoppen! OMG — Kirsten (@Kirsten_Grunn) 17 april 2022

Mogen die mensen met die barbiepoppen een eigen programma? Dit is goud. #ikvertrek — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 16 april 2022

Kunnen die Barbie mensen een eigen programma krijgen? #IkVertrek — Mariel (@VdMariel) 16 april 2022

OMG wat is dit dan🥺 kiekjes van de Barbie poppen! Het moet toch echt niet veel gekker worden #IkVertrek — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) 16 april 2022

Omg raap me op. Barbie foto shoot bij #IkVertrek — Helen Jonkers (@HaHaJonkers) 16 april 2022

Net als je denkt dat het niet gekker kan #barbie #IkVertrek — JG (@sp_OO_k) 16 april 2022

OMG wtf krijgen we nu voor plottwist??

Een Barbie-vakantie??!!#IkVertrek — Linda@home (@LindaisThuis) 16 april 2022

Heb je de eerste gasten zijn ze alleen druk met de barbie poppen! #ikvertrek — Mike (@MikeeNL) 16 april 2022

Waar kijk ik naar? Barbie-influencers. Even wennen, die stonden niet op de bingokaart #IkVertrek — Iris Van Der Graaf (@karanoordlicht) 16 april 2022

Daar was ik zelf nou nooit opgekomen, 2000 km reizen om Barbie poppen te gaan fotograferen #IkVertrek — Edwin (@Edwincuracao) 16 april 2022

Wat een heerlijke aflevering weer van dit mooie programma, met de meest bijzondere gasten (Barbie lovers) ooit😂😂dit verveeld nooit! #ikvertrek — wilco Mars (@wilco19honderd8) 17 april 2022

Berichten op Twitter over iemand die barbiepoppen fotografeert op vreemde locaties. Dat moet een topaflevering zijn! #IkVertrek — Bertje Nenniz (@BNenniz) 17 april 2022

Nou gelukkig hadden ze de Barbie gasten om deze aflevering nog een beetje op te leuken #IkVertrek — Mia (@Miawallace121) 16 april 2022

Net wanneer je denkt dat nou dit was het dan wel… gaan de gasten Barbies fotograferen op verschillende locaties. Oh en ze moeten door want er is nog een Barbie-shoot gepland. Hou op, hou op #IkVertrek — Renate Eggengoor (@RenateEggengoor) 16 april 2022

Het was super. Barbie en Barbie vonden het ook te gek. Joe! #IkVertrek — Robbie (@Grulmeister) 16 april 2022

Bron: Ik vertrek, Twitter