Kijkers in tranen na tragische dood van deelnemer in ‘Ik vertrek XL’

Zijn vrouw Marja vertelt het hartverscheurende verhaal.

Val van de trap

Hans en Marja waren in hun nieuwe Italiaanse huis aan het klussen, toen Hans plotseling van de trap viel. Hij stond daarna gelijk weer op en kon alles weer bewegen. Na een paar uur kreeg hij toch wel erg veel last van zijn nier, dus werd hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht.

Verkeerd ziekenhuis

Vanwege corona mocht Marja niet mee naar het ziekenhuis. Alleen wist ze niet in welk ziekenhuis haar man precies lag. “Ze gaven me alleen een kamernummer”, vertelt ze. Na een zoektocht van meer dan drie uur had ze eindelijk de juiste dokter te pakken. Ze kon Hans nog een paar keer spreken, maar niet veel later nodigde de arts uit voor een gesprek. “Ik heb steeds gedacht dat hij herstellende was, maar dat het wat langer zou duren. Totdat ik ’s nachts werd opgebeld met de mededeling of ik naar het ziekenhuis wilde komen, nog niet beseffende hoe het ervoor stond met Hans”, vertelt ze voor de camera.

Verdrietig nieuws in Ik vertrek XL

Marja krijgt amper informatie uit het ziekenhuis en na een paar onzekere dagen, blijkt het toch heel slecht te gaan met Hans. Marja is nog altijd in shock als ze het hele verhaal vertelt. Haar man had alleen last van zijn nier. Het gesprek met de dokter verliep wat stroef door de taalbarrière. “Aan het einde van het gesprek vroeg ik: Wat is er met Hans? Gaat hij dood? En toen zei de dokter: ‘Nee mevrouw, hij ís dood.’”

Begrafenis in Italië

Marja heeft besloten om Hans in Italië te begraven. “Het voelde heel verkeerd om hem naar Nederland te brengen en om daar de uitvaart te doen. Daar waar Hans het gelukkigst was, gaan we hem de laatste eer bewijzen. En we gaan door in zijn voetsporen.”

Kijkers in tranen

Kijkers zijn in shock na het zien van de hartverscheurende aflevering van Ik vertrek XL. ‘Och, tranen in m’n ogen door de situatie met Hans. Door een ongeluk overleden’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Jeetje, wat verschrikkelijk. Je hele droom en toekomst aan duigen. Wat verschrikkelijk voor die mensen.’

Jeetje, wat verschrikkelijk. Je hele droom en toekomst aan duigen. Wat verschrikkelijk voor die mensen. 😔#Hans #IkVertrekXL — ᏗᏒᎥᏁᏦᏗ 💙 (@Arinkaaaah) 24 september 2022

Wat een verdrietig verhaal rondom het overlijden van Hans. Ik ben getroffen door Marja’s veerkracht ❤️ #IkVertrekXL — Kaatje (@Kaatjetsjilp) 24 september 2022

Och Hans. God wat sneu. Wat vre-se-lijk sneu. Arme vrouw 😭 #IkVertrekXL — mari_que? 🦄 (@watzijnweuit) 24 september 2022

Och, tranen in m’n ogen door de situatie met Hans. Door een ongeluk overleden….. #IkVertrekXL — Anja (@lampjeboom) 24 september 2022

Bron: Ik vertrek XL, Twitter