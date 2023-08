Kijkers in tranen om documentaire ‘Vijf jaar na de stint’: ‘Het zet je eigen problemen wel even in perspectief’

Waarschijnlijk weet je nog wel waar je was, toen je vijf jaar geleden hoorde dat vier jonge kinderen om het leven kwamen bij het drama met de stint bij een spoorwegovergang in Oss. Presentator Humberto Tan was benieuwd hoe het met de nabestaanden gaat en zocht ze op. Het resultaat? Een indrukwekkende documentaire.

Overlevende Indy

Niet alleen de ouders van Dana, Liva, Fleur en Kris vertellen over de regelrechte nachtmerrie, ook Indy (16) vertelt haar verhaal. Zij overleefde het ongeluk met de elektrische bolderkar, maar verloor wel haar twee zusjes. In de RTL-documentaire vertelt ze dat ze sterker is geworden door haar tegenslagen. “Mijn doel is om door te gaan en mijn zusjes trots te maken. En hen te laten zien wat je kan bereiken, hoe sterk je bent en - al klinkt dat raar - dat je ook blij kan zijn.”

Gedeeld verdriet

De drie gezinnen die bij het ongeluk hun kind(eren) verloren zitten samen in een appgroep en hebben veel steun aan elkaar. Moeder Maggy zegt daarover: “In de diepste momenten van je leven heb je eigenlijk de mooiste mensen ontmoet.” Behalve hun gedeelde verdriet hebben de drie gezinnen nog een overeenkomst: alle drie kregen ze na het ongeluk nog een zoontje.

Reacties

Kijkers zijn massaal ontroerd na het zien van de documentaire. Iemand reageert treffend: ‘Het zet je eigen ‘problemen’ wel even in perspectief. Wat een leed.’

Tranen rollen over mijn wangen.

Wat een heftige documentaire #stint — Helga en 🐾Angel 🐾 (@helgawijngaards) 20 augustus 2023

De documentaire 5 jaar na de stint zet je eigen ‘problemen’ wel even in perspectief. Wat een leed. #5jaarnadestint #humberto — ookprima (@helemaalprima) 20 augustus 2023

Zo mooi gezegd: “je moet niet proberen het een plekje te geven, maar geef je verdriet de ruimte. Je kunt niet meer voor je kind zorgen, maar wel voor het verdriet om haar” #stint — The Girl (@_girlanonymouse) 20 augustus 2023

Respect voor de nabestaanden en overige betrokkene van het verschrikkelijke drama met de stint.

Respectvol in beeld gebracht. Het zou prachtig zijn als Indy haar droom kan najagen als interieurontwerpster. — Virgil de la Haye (@POL_DelaHaye) 20 augustus 2023

Indy, wat een respect heb ik voor jou #rtl4 #stint

Wat een verdriet voor allemaal.

Ik zit met tranen te kijken.

Voor allemaal diep respect. #humberto wat doe je dat mooi! — Noiram (@MarionvdD) 20 augustus 2023

Indrukwekkende docu van @HumbertoTan met het verhaal van de nabestaanden en overlever van het drama met de #stint. Dan zit je stil op de bank te luisteren naar hun verhaal. — Dirk Heilbron (@Dirkh_) 20 augustus 2023

De documentaire Vijf jaar na de stint is te zien op Videoland.

Bron: Veronica Superguide, AD.nl