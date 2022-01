Robbert en zijn vrouw Robin wonen nu zo’n vier jaar in hun ruime gezinswoning in Steenbergen. De benedenverdieping is pico bello in orde, maar zodra je de trap oploopt naar de eerste verdieping waan je je in een ravage.

Tragedie

De verbouwing liep al niet zo soepel, maar kwam vorig jaar helemaal tot stilstand door een gezinstragedie. Robbert en Robin verloren drie weken na haar geboorte hun tweede dochtertje, als gevolg van zwangerschapsvergiftiging. Robin had zelf ook nog lange tijd last van die vergiftiging, naast de emotionele klap die ze te verduren kreeg. Ook Robbert, in het dagelijks leven timmerman, zit er sinds de gebeurtenis helemaal doorheen.

Tweestrijd

Nadat presentator John Williams met Robin een rondje heeft gemaakt door het huis hebben ze het over wat er allemaal moet gebeuren. Robin is dankbaar voor alles wat het team van John zou kunnen doen: “Ik ben blij met alle kleine beetjes. Ik hoop gewoon dat Robbert daarna weer ziet hoe het verder moet, dat het dan niet meer zoveel is.” Ze vertelt dat ze alle vrije dagen voor een tweestrijd staat: “In de weekenden zijn we vrij, en iedere keer weeg ik dan af wat belangrijker is. Het huis af, of tijd met ons gezinnetje”, vertelt ze emotioneel. “Ik vind het huis ook echt belangrijk, maar tijd samen ook.. Dat is zo lastig.”

Hulp

Het wordt tijd om Robbert erbij te halen. Zoals gebruikelijk weet hij nog niets van de inschakeling van Help mijn man is klusser door zijn vrouw. John stuurt hem naar binnen om het eerst met Robin te bespreken. Ze vliegen elkaar in de armen en Robin breekt: “Sorry, ik trek het gewoon niet meer. Ik geef je echt niet de schuld. Maar het kan zo niet langer”, snikt ze.

Robbert is overdonderd door het hele gebeuren, maar stemt in dat de hulp heel welkom is. “Laten we dan gauw beginnen”, zegt John, en hij roept zijn team erbij. Samen met Robbert klussen de heren dagenlang om zo ver mogelijk te komen. Robin is ondertussen vooral bij haar moeder te vinden, om bij te tanken. Halverwege de aflevering gaat John Williams in gesprek met Robbert.

Openhartig

Hij is bekomen van de eerste schrik en is opgelucht. “Het is lang geleden dat ik echt kon lachen. Maar deze week gaat dat weer”, zegt hij. John: “Het had ook niet nog 5 jaar zo door kunnen gaan, toch?” “Nee”, antwoordt Robbert. “Het is ook niet het leven dat je voor ogen hebt.” Hij voelt zich soms schuldig dat het hem niet zelf is gelukt. John drukt hem op het hart dat hij daar niet over in moet zitten. “Vaak wordt de last in het huishouden verdeeld, hè, maar hoe ik het nu begrijp sta jij na een lange dag werk ook in de keuken om te zorgen voor het eten en zo”, zegt hij. “Dat deed je omdat je merkte dat Robin er doorheen zat door alles, en dat is heel lief, maar jij zit er ook doorheen.”

Samen aan de slag

Robbert beaamt dat. “Ik ben ook gewoon moe, van de week, van alles. Maar ik zie dat zij er doorheen zit en denk ik: ‘Dan zet ik nog wel even door’.” John haalt Robin erbij. Met zijn drieën bespreken ze de hele situatie. In het emotionele gesprek spreken Robbert en Robin af beter om beter aan te geven hoe ze zich voelen en wat ze verwachten van elkaar. “We gaan dit samen doen”, sluiten ze af.

Vooruitgang

Aan het eind van de aflevering is de bovenverdieping van het huis in een stuk betere staat dan hij was aan het begin van de week. Bijna alle kamers zijn af, her en der moeten nog wat puntjes op de ‘i’. Robin vindt het prachtig: “Ik heb weleens gedroomd over dit moment, en zo voelt het nu ook. Ik ben wakker, toch?”, checkt ze bij John.

Finishing touch

Ze vliegt Robbert in de armen als hij boven komt. De komende weken moeten er nog wat klusjes worden geklaard, maar hij heeft de smaak weer te pakken. Twee weken later komt John nog eens langs om te checken hoe het gaat. Nu blijkt dat Robin en Robbert alles wat ze hadden afgesproken, hebben waargemaakt. Ze zijn meer een team in het dagelijkse leven en de bovenverdieping is helemaal klaar. Beiden zijn enorm opgelucht: de klus is geklaard!

De kijkers thuis zijn geraakt door het heftige verhaal van Robbert en Robin, en hopen het beste voor de toekomst van het gezinnetje:

#helpmijnmanisklusser wat is dat een aardige vriendelijke man .. als iedereen zo was was de wereld een stuk mooier — Joey (@Joeynederland) 24 januari 2022

Sommige mensen hebben gewoon een beetje hulp nodig. Het is ze gegund. #helpmijnmanisklusser #hmmik — president Polo (@minprespolo) 24 januari 2022

Ik hoop dat deze lieve mensen elkaar weer vinden, wat een verdrietige uitzending van #helpmijnmanisklusser — Danny 🧚🏻‍♀️ (@dannylangendijk) 24 januari 2022

Wat een emotionele aflevering, nu een mooi plekje in huis voor hun overleden dochtertje 😢wat een sterke man zeg!! Respect!!#helpmijnmanisklusser — Nathalie Sluiter (@Melanie69306707) 24 januari 2022

Kijk, dit stel heeft echt wat geleerd. Ik gun het ze en wens ze veel succes. #helpmijnmanisklusser — Loes Coelman (@loose_n_cool) 24 januari 2022

Bron: Help mijn man is klusser.