IJzeren discipline en wilskracht zijn nodig om de opleiding van de Special Forces te kunnen volbrengen. Eerlijk is eerlijk: doorzettingsvermogen en wilskracht had de 27-jarige Mohamed wel, maar alleen je best doen is niet voldoende om commando te worden.

Behoorlijk chaotisch

De cursisten moeten zowel fysiek als mentaal tot het uiterste gaan. Daarnaast moeten ze kunnen nadenken onder hoge druk, altijd al hun spullen op orde hebben en met weinig slaap nog steeds alle informatie kunnen verwerken. Dat ging bij Mohamed niet altijd even goed. Hij was behoorlijk chaotisch en vergat steeds de helft van wat er werd gezegd.

Pijnlijke evaluatie

Uit de evaluatie van de groep blijkt dan ook dat de groep hem niet mee wilde nemen naar de volgende fase. “Mo spatte van het papier af bij de kritische opmerkingen. Jullie hebben last gehad van Mo”, vertelt commando Ray. Dat neemt niet weg dat hij trots is op Mo. “Wij hebben een kerel gezien met ballen, die lef en moed heeft, en als alles in de soep loopt en alles helemaal naar de klote gaat, dat er iemand is die begrijpt op te moeten staan en te zeggen: ‘Oké ik ga het doen.’”

Naamsticker inleveren

Maar dat is helaas niet genoeg, aangezien je met alleen je best doen het niet redt. “Dan vraag ik jou om te doen wat je moet doen”, zegt Ray. Normaal gesproken zou Mo nu zijn naamsticker moeten inleveren, maar het zou Mo niet zijn als hij die niet allang kwijt is. “De zit op mijn andere overal”, zegt hij, waarop Ray reageert met: “Ik denk dat dit tekenend is voor het verhaal.”

Vlak daarna vertelt Mohamed aan presentator Jeroen van Koningsbrugge dat hij trots is dat hij het niet zelf heeft opgegeven. “Meer dan je best kun je niet doen”, zegt hij. “Het was leuk. Het is wat het is.”

Gunfactor

Zijn vertrek valt ook de kijkers thuis zwaar. “Mo, iedere week van je genoten. Wow, wat heb jij een doorzettingsvermogen”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Mo was in elk geval geen grijze muis. En ik vond dat hij de gunfactor had.” Wel kunnen de kijkers begrijpen dat hij de zwaarste militaire training van Nederland niet af kon maken. “Hij deed zo z’n best. Maar goed, zo’n chaoot zou ik ook liever niet op een geheime missie sturen.”

Bron: Kamp van Koningsbrugge, Twitter