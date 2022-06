Kijkers laatste aflevering ‘Even tot hier’ leven massaal mee met ‘boze Corry’

Corry, u weet wel, de Rolling Stones-fan die afgelopen week in Shownieuws (en daarna overal op het internet nadat het fragment massaal werd gedeeld) foeterde over die vervloekte trappen van de Arena die ze voor niets had beklommen omdat Mick Jagger Corona bleek te hebben, werd gisteravond een hart onder de riem gestoken in de allerlaatste aflevering van Even tot hier.

Boze Corry in Even tot hier

Corry ontving nógal wat kritiek op haar boze reactie op het aflassen van het concert. Maar in Even tot hier kreeg ze de kans uit te leggen hoeveel de Stones voor haar betekenen en waar haar grote teleurstelling dus vandaan kwam. “Ze hebben mij door een heel donkere periode heen geholpen”, vertelde ze. “Op een gegeven moment kreeg mijn dochter drie herseninfarcten en werd met loeiende sirenes weggebracht. Dat was een heel zware tijd. Toen vond ik steun bij The Rolling Stones.”

Corry en Miranda in 'Even tot hier' Beeld BNN/Vara

Nieuwe Stones-kaarten voor Corry

Nu bleek dat Corry dubbelop pech had, want op de datum dat Mick Jagger zijn herkansing inplande ‘moet’ Corry met haar kinderen een weekendje naar Parijs, een tripje dat niet meer gecanceld kan worden. Even tot hier-mannen Niels van der Laan en Jeroen Woe wisten wel raad met dit dilemma. Corry’s concertkaartje ging naar Miranda, collega-Stones-fan en tevens alleenstaande moeder van drie kinderen, die van tachtig euro in de week moet rondkomen. En Corry kreeg een geheel verzorgd weekend naar Brussel voor het Stones-concert aldaar. Dat alles leverde bijzondere televisie op, niet in de laatste plaats vanwege Corry’s emotionele en goudeerlijke optreden.

Op Twitter sprak men massaal - de uitzending werd wederom door meer dan anderhalf miljoen mensen gekeken - vol lof over ‘boze Corry’.

Ook Niels van der Laan en Jeroen Woe werden op Twitter door de vele fans bedankt voor het geweldige seizoen. In november van dit jaar zijn ze gelukkig weer terug met een nieuw seizoen Even tot hier.

De laatste aflevering van Even tot hier bekijk je hier terug.

Bron: AD.nl, Twitter