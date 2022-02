Aan het begin van de aflevering komt Gordon met een grote aankondiging: hij vertelt de jongeren dat ze gaan parachutespringen. Het nieuws wordt gemengd ontvangen, een aantal is door het dolle heen, maar er zijn er ook een paar die zo hun twijfels hebben. Vooral Carlijne heeft het duidelijk moeilijk. “Maar dit was toch jouw grote wens Carlijne?”, zo vraagt Gordon. “Ja dat is ook wel zo, maar ik durf het gewoon niet.”

“In een leven met Down is niets onmogelijk”

Hoewel Gordon iedereen op het hart drukt dat ze niet worden gedwongen en zelf mogen kiezen of ze meegaan, besluit iedereen op het laatste moment toch te gaan. Gordon voelt zich als een vader zo trots. “Zo ongelofelijk dat jullie dit als één ploeg gaan doen. Daarmee hebben jullie bewezen dat niets onmogelijk is. In een leven met Down is niets onmogelijk. Alles kan. Dus laten we een spectaculaire dag van maken!”

James Bond

Iemand die er in elk geval heel veel zin in heeft, is Kai. Hij heeft zich speciaal voor deze dag in een mooi pak gehesen en is van plan om als een echte James Bond door de lucht te gaan vliegen. Hij heeft het zelfs voor elkaar gekregen hij niet net als de rest een rood pak aan hoeft over zijn kleding, maar gewoon in zijn pak uit het vliegtuig mag springen.

“That’s the spirit”

Bij Carlijne begint de spanning zo vlak voor het moment suprême wel even toe te nemen. “Mijn onderbroek is nu al nat en ik moet nog beginnen”, zo vertelt ze. Toch weet ze zich in het vliegtuig over haar angsten heen te zetten en waagt ze de sprong, tot groot genoegen van haar beste vriendin Lizzy die vanaf de grond meekijkt. “That’s the spirit meid”, zo joelt ze. “Wat ben je toch een stoere dame.”

Terugblik op reis

Na afloop gaat de groep ’s avonds lekker pizza bakken en is het ook tijd om even terug te blikken op de bijzondere reis die ze hebben afgelegd. Lizzy laat weten dat ze trots is op zichzelf én de groep. “Ik heb alles overwonnen qua angsten en dingen waar ik tegenaan liep.” Nick kan het niet laten om Gordon nog even in het zonnetje te zetten: “Je hebt het zó ongelofelijk goed gedaan”, zo complimenteert hij hem. “Dus allemaal een applausje voor Gordon!”

“Handig hè? Down hebben”

De volgende dag mag de groep gaan shoppen in een kaaswinkel in Gouda. Gordon vertelt ze dat ze een mooi cadeautje mogen kopen voor het thuisfront, maar zich wel moeten houden aan het budget van 20 euro. Dit blijkt niet voor iedereen even makkelijk te zijn, maar ze krijgen het uiteindelijk tóch voor elkaar. Kai weet zelfs nog korting te regelen. Als hij wat mooie servetten ziet, laat de verkoopmedewerkster hem weten dat ze een speciale prijs voor hem heeft. “Ze kosten eigenlijk € 3,25, maar omdat jij Kai bent kosten ze € 2”, zo knipoogt ze. “Mooi! Handig hè? Down hebben”, zo grapt Kai naar de camera.

Emotioneel weerzien

Aan het einde van hun shoppingtripje is het tijd voor een emotioneel weerzien met hun familie. Buiten staan alle ouders, broers en zussen namelijk te wachten. Gordon kan het niet laten om ze nog even toe te spreken, met tranen in zijn ogen. “De afgelopen twee weken heb ik zeven bijzondere mensen leren kennen. We hebben zoveel meegemaakt, het was echt een rollercoaster. Ik moet ze overgeven nu, ik laat ze gaan. Maar met pijn in mijn hart. Ik zal je eerlijk zeggen: ik zal ze nooit vergeten!”

Reacties Twitter

Het moment zorgt niet alleen voor tranen bij Gordon en de families, maar ook bij de kijkers thuis:

Nu echt een jank momentje hoor!!😭 zo lief en aandoenlijk ❤️#DownTheRoad — RuShA (@Rusty0708) 15 februari 2022

Wat een mooie hereniging met de ouders, ik heb er tranen van #downtheroad — kim ❤. (@LiefsxKimm) 15 februari 2022

Pfff, dat afscheid. Deze jankdoos heeft het weer niet droog gehouden hoor. #downtheroad — Nancy (@nensiepensie) 15 februari 2022

Zit met tranen in mijn ogen. Wat een mooi programma, prachtige, lieve, leuke kanjers. Mooie vriendschappen opgebouwd, angsten overwonnen. En zo ontzettend lief voor elkaar. Gordon ga zo door, dit doe je goed!#downtheroad — Francis (@Frarasi) 15 februari 2022

Jongens wat wordt ik toch emo van dit programma ❤️ 't raakt mij diep ❤️#downtheroad — HoutsmaAnne (@Houtsmaanne) 15 februari 2022

Bron: KIJK