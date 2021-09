Kijkers liggen in een deuk om de laatste aflevering van ‘Denkend aan Holland’ en dít is waarom

Na de Zaanstreek, De Biesbosch en een tochtje van Gouda naar Utrecht waren gisteren de Hanzesteden aan de beurt. De laatste vaartocht van het seizoen begint in Zwolle op de Thorbeckegracht. Janny en André maken zich klaar voor vertrek en staan op het punt van anker te gaan, tot er plots bezoek verschijnt.

De Librije

Jonnie en Thérèse Boer, het eigenaarskoppen en tevens de chef-kok en sommelier van sterrenrestaurant De Librije, komen een overheerlijke lunch brengen. André doet alsof zijn neus bloedt; kort nadat Jonnie en Thérèse er vandoor zijn, vraagt hij aan Janny: “Wie waren dat nou?”

Klootschieten

De twee gaan op pad. “Het is hoog tijd ook dat we vertrekken Janny, het is al weer bijna maandag inmiddels”, zegt André. De twee varen de rivier het Zwarte Water op, richting Haerst. Eenmaal daar aangekomen speelt het duo een potje ‘klootschieten’ met de lokale inwoners: een houten bal, gevuld met lood, wordt telkens zo ver mogelijk gegooid. Vervolgens is de plek waar de bal terecht kwam het startpunt voor een volgende worp en zo leggen ze in twee teams een hele route af.

Fanatiek

“Ja wij gaan verder hoor, ja, jaaaa!”, roept Janny als ze bijna het einde van de route hebben bereikt. Al snel heeft ze door dat haar enthousiasme misschien wat opvalt bij de nuchtere Haersternaren en ze slaat haar hand voor haar mond. “Oh sorry hoor”, lacht ze. André neemt haar op de hak en zegt “Nou nou, het valt mee hoor. Er is niks aan de hand, doe maar kalm.” Hij kan zijn lach nauwelijks inhouden en ook Janny ligt dubbel. “Ik word hier helemaal fanatiek van!” Als uiteindelijk haar team wint kan ze haar geluk niet op. André start gauw de boot weer op en de dag eindigt met een schaal bitterballen op het terras in Hasselt, een plaats halverwege de route van deze aflevering.

Camouflage

In het tweede deel van de aflevering komen de kijkers al helemaal niet meer bij. Janny gaat zoals vaker namelijk zorgen voor een drankje in het benedendek van de boot terwijl André over het stuur waakt. Als Janny weer naar boven komt schrikt André zich wezenloos: “Wat heb jij nou aan?”, roept hij. Janny: “Ja ik heb mijn camouflagepak vast aangetrokken!” André: “Maar Janny, nu ziet niemand je meer! Waarom heb je jezelf zo toegetakeld, wat gaan we doen?” De twee komen niet meer bij.

Outfits

Het blijkt dat de volgende activiteit op het programma het spotten van vogels is. Vandaar de outfit van Janny en ook André krijgt een pak aan. Janny: “Ik heb ook zo'n beeldig pak voor jou hoor!” André: “Nou nee, dat denk ik niet hoor. Laat maar gaan”, en weer liggen ze dubbel. Even later verschijnt André dan toch ook in camouflagepak voor de camera en klaar zijn ze om de vogels te spotten.

Dat spotten gaan ze doen op het Vogeleiland in het Zwartemeer, waar het Zwarte Water op uitkomt. Eenmaal aan wal zegt André: “Janny, poseer eens even leuk, dan zet ik je op de foto.” Als Janny even later de foto komt bekijken zegt ze: “Huh, maar ik zie helemaal niets.” André: “Nee, je bent ook in camouflage, hè.” Janny heeft het niet meer.

Kierewiet

De twee zijn samen met de boswachter vooral op zoek naar de grote karekiet, een heel zeldzame vogel. Hij wordt uiteindelijk niet gespot, maar dat kan ook komen omdat Janny niet goed wist waar ze naar op zoek was. “De grote kierewiet hebben we niet gevonden, hè André?”, vraagt ze later op de boot. “Nee, maar dat komt misschien ook omdat we op zoek waren naar de karekiet”, antwoordt de komiek droogjes.

Terugblik

Na nog wat gekeuvel, wat boodschappen die gedaan worden voor het avondeten en een sluisavontuur, zit het seizoen er op. De boot is aangemeerd in Kampen en Janny en André blikken nog even terug op de tochten die ze hebben gemaakt. Van de gebroken mast in Zaandam tot het potje klootschieten van de dag ervoor. Samen komen ze al snel tot de conclusie: “Volgend jaar maken we acht afleveringen!”

Reacties

Ook de kijkers hebben genoten van dit seizoen en konden hun lol niet op tijdens de aflevering van gisteravond:

Waarom is dit de laatste aflevering? Dit is zo leuk😂😂😂👏🏼👏🏼👏🏼 Camouflage pak, ik heb hm niet meer 😂👏🏼 #denkendaanholland — Elza (@xxElzaaax) 13 september 2021

Grote kierewiet 🤣🤣🤣🤣

Die Janny!#denkendaanholland — Thuiswerker 💻📱💜 (@JeannevanH) 13 september 2021

Tranen van het lachen … bij #denkendaanholland… maakt mijn dag weer goed. — mariska H (@mariska291169) 13 september 2021

Bestaat er een beter ANWB stel dan dit? #denkendaanholland pic.twitter.com/kIhzIbszkV — Victor Hopman (vic23) 🪴 (@victorhopman) 13 september 2021

😭 Alweer de allerlaatste #denkendaanholland wat verschrikkelijk toch. Dit duo moet toch zovaak als het kan op tv. Maakt niet uit wat voor programma. Dankjewel André, Janny en Nhaan.❤❤ — Anja ❤ (@AnjaJosTweet) 13 september 2021

Bron: Omroep MAX, Twitter.