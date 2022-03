Kijkers ‘MAFS’ teleurgesteld in laatste match: “Serieus, experts?”

Terwijl de andere koppels zo goed als allemaal op honeymoon of zelfs alweer terug in Nederland zijn, zagen kijkers dinsdag het laatste koppel dat dit seizoen meedoet aan MAFS: Birgitte en Jan. De twee worden door de experts omschreven als ‘doorstarters’. Ze hebben allebei al kinderen, maar hun relaties zijn helaas stukgelopen. Nu ze weer openstaan voor de liefde en een nieuwe relatie, hebben ze zich opgegeven voor Married at first sight.

Hippe Birgitte zoekt een empathische man

Birgitte is een hippe 51-jarige vrouw en woont in Oss. Ze heeft twee jongens, Marijn en Julian, en omschrijft zichzelf als ‘een actieve en zorgzame moeder’. Met haar ex-partner heeft ze co-ouderschap voor hun kinderen. “Op het moment dat de kinderen bij mij zijn, ben ik 100% moeder en spreek ik verder ook niet af met vriendinnen. Als ze bij hun vader zijn, heb ik mijn eigen vrije tijd.”

Ze is op zoek naar een leuke man waar ze vol trots naast kan lopen. Het moet een stoere, maar ook empathische man zijn, die zich kan inleven in een ander. “Dat mis ik in heel veel mannen tegenwoordig”, legt ze uit.

Het laatste koppel in 'MAFS': Birgitte en Jan Beeld Screenshot RTL

De bourgondische Jan zoekt ‘een vrouwtje’

Birgitte gaat trouwen met de 56-jarige Jan uit Valkenswaard. Ook hij heeft twee kinderen, dochters Aniek en Simone. Zij zijn twee weken bij hem en dan weer twee weken bij zijn ex. “We maken er elke keer een feestje van als ze hier zijn”, vertelt Jan. Volgens zijn dochters moet zijn toekomstige vrouw wel tegen zijn poetsfobie kunnen.

Jan is het alleen zijn helemaal zat en is op zoek naar “een vrouwtje” om leuke dingen mee te doen. “Lekker uiteten, terrasje pakken. Gewoon gezellig samen.” Hij noemt zichzelf een gezelschapsmens en is dan ook op zoek naar een vrouw die van het bourgondische leven houdt. Verder hoopt hij dat ze er verzorgd en aantrekkelijk uitziet.

Een mismatch

Vrijwel meteen na het voorstelrondje stromen de reacties op Twitter binnen. Kijkers zijn het duidelijk niet eens met deze match en noemen het zelfs ‘een mismatch’. Het zijn volgens hen twee totaal verschillende mensen. ‘Beste experts, ik hoef alleen maar de wenkbrauwen van de dochter van Jan en de polo’s van de zoon van Birgitte naast elkaar te leggen om te concluderen dat dit huwelijk géén perfecte match is. Jammer, want het zijn allebei lieve mensen’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Maar die Jan past toch totaal niet bij Brigitte?’

MAFS-blog

Ook Libelle’s Chanan ziet de toekomst van het huwelijk van Birgitte en Jan niet rooskleurig in. “Zie maar eens een vrouw te vinden die kan leven met die keiharde muziek in de tuin. Ik heb zo mijn twijfels of Birgitte daar gelukkig van wordt”, schrijft ze in haar MAFS-blog. Of het inderdaad een mismatch is, zien we over een paar weken. Wordt vervolgd...

Bron: Married at first sight, Twitter