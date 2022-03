Kijkers 'Matthijs gaat door' enthousiast over optreden S10

Zangeres S10 praatte zaterdagavond samen met presentator Matthijs van Nieuwkerk en commentator Cornald Maas over haar deelname aan het Eurovisie Songfestival 2022. Aan het eind van de uitzending zong S10 voor het eerst live het nummer De diepte, haar inzending voor het Songfestival. Tijdens het optreden stond de zangeres in het midden van een lege ruimte en werd ze omringd door rode laserstralen.

Heuse kanshebber

Of deze act lijkt op haar optreden in Turijn (Italië) is niet bekend, maar de kijkers zijn razend enthousiast. Zowel over haar zangkunsten als het nummer en het optreden. Het nummer kruipt helemaal onder je huid, vinden ze. “Wat is dit goed”, schrijft een kijker. De ander reageert met: “Zou zomaar een heuse kanshebber kunnen zijn om songfestival te winnen.” Ook krijgt ze veel lof voor haar openhartigheid tijdens het interview met Matthijs en Cornald.

Je kunt het liveoptreden van S10 hier bekijken:

Even een applaus voor S10, heel mooi gedaan! #matthijsgaatdoor — Joeri (@Joeri_1992) 5 maart 2022

Ja. Ik sta inmiddels achter S10 met Songfestival lied de Diepte. Mooi nummer. Eerlijk interview bij #matthijsgaatdoor — BertinevD ✌️ (@BertinevD) 5 maart 2022

Enorm veel respect voor de openheid en integriteit van S10, die eerlijk over gevoelens praat die vaak weg gestopt worden voor het oog van de wereld. Wonderschoon lied! “De Diepte”, wat bij elke keer dat je het hoort steeds dieper in je kruipt! #MatthijsGaatDoor — Rob Jacobs (@robster16) 5 maart 2022

Ja, toch wel slim om vooral op de klanken te gaan zitten. Ook als je de Nederlandse taal niet spreekt zit er genoeg ritme in de song van #s10 (zonder cynisme en sarcasme) en als je wel Nederlands spreekt hoor je een mooie diepe tekst.

#matthijsgaatdoor pic.twitter.com/JrHs2epsm6 — Creatiffdutch (@creatiffdutch) 5 maart 2022

Openhartige S10 heeft voor mij nu al de gunfactor met De Diepte.#matthijsgaatdoor pic.twitter.com/1sD5n3ZZIg — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 / 💙 🇺🇦🌻💛 (@marcelbar8) 5 maart 2022

Zou zomaar een heuse kanshebber kunnen zijn om songfestival te winnen. Was mijn eerste kennismaking met S10 en onder de indruk. #matthijsgaatdoor — Merel Y.M. (@merelymoeke) 5 maart 2022

S10 heeft een mooie stem. Kruipt helemaal onder je huid. Hoop dat ze Eurovisie wint #matthijsgaatdoor — Ocean (@M062020) 5 maart 2022

Songfestival in Turijn

Op 10 mei is S10 tijdens de eerste halve finale te zien met haar nummer De diepte. Ze neemt het dan op tegen zestien andere landen in de strijd om een plek in de finale. Hier gaan tien landen van door, net als tijdens de tweede halve finale. Eigenlijk zouden achttien landen meedoen aan de eerste halve finale, maar Rusland is inmiddels uitgesloten.

Bron: Matthijs gaat door, Twitter