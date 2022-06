Kijkers mopperen lekker ouderwets over de vrouw van het stel in ‘Voor hetzelfde geld’

Angelique weet haar voorkeur heel duidelijk te maken in deze aflevering van de huizenzoektocht. Kijkers ginnegappen dat ze de broek aanheeft in de relatie.

‘Voor hetzelfde geld’

In dit programma gaan mensen op zoek naar hun droomhuis buiten de stad. Presentatrice Natasja Froger laat woningzoekenden zien wat er mogelijk is als ze hun wensen verbreden en gaan langs bij huizen op het platteland. Vervolgens mogen ze een week proefwonen voordat ze beslissen of ze teruggaan naar de stad of kiezen voor een droomhuis voor hetzelfde geld.

Op zoek naar een huis in het noorden

Deze week willen Herman, Angelique en hun drie kinderen Zeist verruilen voor een woning in het noorden van het land. Het liefste met een voetbalvereniging in de buurt. Het stel denkt op één lijn te liggen wat betreft het nieuwe huis, maar al snel blijkt dat totaal niet het geval.

Eisen en wensenlijstje

Herman en Angelique willen graag naar het noorden verhuizen omdat de huizen daar groter zijn en ze worden omringd door de natuur. Maar dat zijn niet de enige eisen en wensen. Zo wil het stel graag een vrijstaande woning die af is en waarbij een voetbalvereniging in de buurt zit. Bovendien zien ze een ruime tuin wel zitten en ook een open keuken staat op hun wensenlijstje. Dit alles voor een budget van 400.000 euro.

Klushuis versus droomhuis

Tijdens de zoektocht wordt al snel duidelijk dat hun prioriteiten ergens anders liggen. Herman zag het klushuis in het Groningse Blijham wel zitten. Zijn handen begonnen te kriebelen om er iets moois van te maken, maar dat zag Angelique juist absoluut niet zitten. Zij noemde het huis in het Friese Makkinga haar droomhuis, daar zag ze hen samen oud worden.

Angelique zet door

Kijkers vinden dat Herman maar weinig te zeggen heeft over de hele situatie. Het is heel duidelijk dat Angelique níet naar Blijham gaat. Zij wil hoe dan ook een bod uitbrengen op het huis in Makkinga. Ook al geeft Herman aan dat het niet zijn eerste keuze is.

Samen op één, uh háár lijn

Kijkers moeten dan ook hard lachen als Angelique aan het einde heel lief zegt dat ze ‘samen op één lijn’ zitten en het allebei helemaal zien zitten. ‘Ze zitten samen op háár lijn’, grapt een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Het is in elk geval duidelijk dat Herman thuis weinig te vertellen heeft. Vrouwlief bepaalt.’

Reacties op ‘Voor hetzelfde geld’

Dus zij heeft bepaald oké 🤔#voorhetzelfdegeld — E (@ecbt72) 7 juni 2022

Ze heeft eindelijk de broek aan #voorhetzelfdegeld — Ellert C. Pater (@ellertpater) 7 juni 2022

Duidelijk wie de broek aan heeft hahah... "WIJ HEBBEN BESLOTEN" woest was ze toen hij twijfelde #vhzg #voorhetzelfdegeld — Minister van Drentse zaken (@Jeronimo1988) 7 juni 2022

Het is dat je al kinderen hebt maar anders zou ik zeggen: Vent alsjeblieft, ren weg zo hard je kan! #voorhetzelfdegeld — Thomas (@theaxeman89) 7 juni 2022

Ze zitten samen op haar lijn #voorhetzelfdegeld — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) 7 juni 2022

Herman, Herman, geen bal te zeggen thuis #voorhetzelfdegeld — Karin S. (@Kiraon) 7 juni 2022

Samen op 1 lijn!

Wel haar lijn haha

Aan de inrichting te zien ook 🤣#voorhetzelfdegeld — tvbemoeial (@tvbemoeial) 7 juni 2022

Waauww hij feliciteerde zijn eigen vrouw #voorhetzelfdegeld — E (@ecbt72) 7 juni 2022

Je kunt wel zien wie de broek aanheeft en het is niet Herman. Wel een beetje voor jezelf opkomen Herman #voorhetzelfdegeld — Henriette Barneveld (@Henriet82659091) 7 juni 2022

Een nieuw huis kopen waar niet al je kinderen een eigen slaapkamer hebben. Vrouw die de broek aan heeft, man die bang is dat het niet sfeervol genoeg wordt 😂. Wat betreft de ruimte boven, 100% gelijk, maar schijnbaar telt zijn mening niet. Leuke aflevering 😊 #voorhetzelfdegeld — Freeminded FM (@freemindedfm) 7 juni 2022

Het is in elk geval duidelijk dat Herman thuis weinig te vertellen heeft. Vrouwlief bepaalt. 😂🤭😄 #voorhetzelfdegeld — Wakkere (@LetOpDeOverheid) 7 juni 2022

We zijn het altijd eens… zolang het HAAR keuze is… beneden leuk huis, boven veels te klein met 3 kids. Die worden groot he?! #voorhetzelfdegeld — MamaSuusberg (@MamaSuusberg) 7 juni 2022

Bron: Voor hetzelfde geld, Twitter