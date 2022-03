Kijkers ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’: “Dit moeten typetjes zijn”

Als Jacqueline in 2002 langs een kerkje rijdt, wordt ze op slag verliefd. De volgende dag plaatst ze een bod om het kerkje te kopen. Het is voor haar een perfecte plek om samen met haar vrienden te bidden en dat doet Jacqueline dan ook zo’n vijf keer per week.

Maar zodra Jacqueline besluit om het kerkje te renoveren en er een kindvriendelijk hek omheen te plaatsen, krijgt ze ruzie met haar buren. Het hek staat namelijk zes centimeter op het land van de buurman, en daar is buurman Jan duidelijk niet van gediend.

Eigen rechter

Naar eigen zeggen heeft de buurman Jacqueline van tevoren gewaarschuwd: als zij het hek op zijn land zou plaatsen, zou hij het weghouden. En hoewel Twitter veel over de buurman te zeggen heeft, is hij wel een man van zijn woord. Hij haalde het hek daadwerkelijk weg. Toen Jacqueline bij haar buren verhaal ging halen, werd haar verteld dat zij haar hek - waar ze zesduizend euro voor had betaald - terug kon kopen. Het stond immers op de grond van de buren.

Privacy

Tijdens de renovatie van de kerk heeft Jacqueline niet alleen een hek geplaatst, ze heeft ook ramen in de kerk laten zetten die open kunnen. En daar is Jan het ook niet mee eens, hiervoor konden de ramen namelijk niet open én waren ze geblindeerd. Daardoor mist buurman Jan zijn privacy. Want ja, Jan is de jongste niet meer en de wc is soms te ver lopen en hij wil natuurlijk niet dat Jaqueline naar hem kan kijken als hij staat in de sloot staat te plassen.

Reacties op Mr. Frank Visser doet uitspraak

De wet is gelukkig duidelijk over dit soort gevallen en mr. Frank Visser komt tot een uitspraak. Buurman Jan moet het hek terugleggen op het kerkperseel. Jacqueline moet het hek op eigen kosten terugplaatsen. De ramen die niet geblindeerd zijn, zijn dit al meer dan twintig jaar niet, waardoor het verjaard is en zo mag blijven. Dat ze open kunnen, is nieuw en dus moet Jacqueline deze ramen blijvend dichtmaken. Het verzoek van Jacqueline voor een contactverbod wijst mr. Frank Visser af.

Beide partijen leggen zich neer bij de uitspraak, maar op Twitter gaat het los: “Dit moeten wel typetjes zijn!” en “De buurman lijkt op Kabouter Plop”, klinkt het.

#mrfrankvisser

Buurvrouw had een dicht hek om haar kerkje gezet, dat heeft de buurman weggehaald, buurman heeft er open gaaspanelen voor in de plaats teruggezet en buurman klaagt nu dat hij geen privacy meer heeft. 🙈 pic.twitter.com/nWYrNfz40f — birgit (@birgit2021) 24 maart 2022

Zeg me alsjeblieft dat dit typetjes zijn van Dennis vd Ven en Jeroen van Koningsbrugge?!#mrfrankvisser #draadstaal pic.twitter.com/R1ZgVnddIe — 🧁🍒Prinses ~LouLou~🍒🧁 (@sweet_loulou82) 24 maart 2022

Ze gaan met de minuut zuurder kijken die hele familie 😂 #mrfrankvisser pic.twitter.com/ozhwSJQddw — 🧁🍒Prinses ~LouLou~🍒🧁 (@sweet_loulou82) 24 maart 2022

Denk dat het een terechte uitspraak is, maar van mij had de terreurkabouter toch wel een tikkeltje harder mogen worden aangepakt, met zijn glasharde gelieg. #mrfrankvisser — Marianne R. (@montflor) 24 maart 2022

Bron: SBS6