Kijkers na 3 afleveringen teleurgesteld over het niveau van ‘De slimste mens’

Op Tweede Kerstdag, 26 december, startte een nieuw seizoen van De slimste mens. Het iconische duo bestaande uit Maarten van Rossem en Philip Freriks was uiteraard weer van de partij, net als een nieuw opengetrokken blik aan BN'ers die hun kennis maar wat graag testen op nationale televisie. Al vallen de eerste paar kandidaten niet echt in de smaak..

Niveau ‘De slimste mens’

Het niveau van De slimste mens is wel eens hoger geweest, als je het vaste kijkers vraagt. Hoewel de afleveringen tot nu toe allemaal bijna 2 miljoen kijkers trokken, zijn die kijkers niet bepaald te spreken over de kandidaten. Het niveau ligt volgens hen namelijk behoorlijk laag. In de eerste aflevering strijdden parlementair verslaggever Ron Fresen, paralympisch kampioen Marlou van Rhijn en actrice Anniek Pheifer tegen elkaar. Die laatste ging er met de dagwinst vandoor, waarna Fresen en Van Rhijn het in de finale tegen elkaar opnamen. Fresen moest het spel verlaten en werd in de tweede aflevering vervangen door journaliste Milou Deelen. Maar ook zij blies kijkers niet omver met haar kennis en verloor haar eerste aflevering dan ook. Op woensdagavond verscheen D66-kamerlid Hanneke van der Werf in het programma. Voor haar gold hetzelfde als voor Deelen: het bleef bij slechts één aflevering.

Twitter-reacties

Waar de slimste van de dag regelmatig met honderden punten verschil wint, liggen de scores in dit seizoen dichter bij elkaar. Monsterscores zitten er tot nu toe niet tussen en een echte uitblinker ontbreekt. Kijkers vragen zich via Twitter dan ook af waar de kandidaten op geselecteerd worden. Het niveau zorgt in elk geval voor verontwaardigde reacties, en veel Twitter-gebruikers geven aan te stoppen met kijken wanneer dit niet snel verandert.

Ik vind het vernieuwde concept dat je niets meer hoeft te weten niet heel erg aanslaan . #deslimstemens — Walter (@WalterDenHaag) 28 december 2022

Het wordt pijnlijk duidelijk dat je niet echt slim hoeft te zijn of veel kennis moet bezitten om Kamerlid te kunnen zijn. #deslimstemens — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) 28 december 2022

We zijn net begonnen, maar het niveau is om te janken..... zou een seizoen met gewone mensen het niveau opkrikken? #deslimstemens — Yon van Rosse (@vanrosseyon) 28 december 2022

Lieve help, wat een bedroevend niveau van kennis hebben tot nu toe de kandidaten van dit nieuwe seizoen van #deslimstemens. — Marius Wanders (@MariusWanders) 28 december 2022

Bron: Twitter