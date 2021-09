Kijkers ‘Oh, wat een jaar’ zetten vraagtekens bij aflevering over 1997: “Herken het totaal niet”

1997. Het jaar waarin we allemaal nog trouw onze tamagotchi voerden. Het jaar waarin wederom een ziekte onrust zaaide. De gekke koeienziekte, in dit geval. Maar ook het jaar waarin Jantje Smit ons troostte met zijn zoete kinderstemmetje dat Ik zing dit lied voor jou alleen naar nummer 1 zong.

Outfits

Zaterdagavond gaan Chantal, Carlo en Ruben terug naar dat iconische jaar. Dat doen zij samen met gasten Samantha Steenwijk en Tina de Bruin. Beide vrouwen zijn bijna onherkenbaar in hun late 90's outfits. Tina draagt een edgy roze look met leren jasje en Samantha is gehuld in een bruine, chique outfit en heeft een donkerbruine, korte coupe. Samantha ontvangt veel complimenten voor haar look, die volgens sommigen zo goed bij haar past, dat ze hem moet houden.

Niet herkenbaar

Toch is er ook kritiek op de aflevering. Hoe leuk de outfits en kapsels ook zijn, veel kijkers vinden het totaal niet herkenbaar. Zij laten weten nooit dit soort kleding te hebben gedragen of gezien in 1997. Op Twitter laten de kijkers zich dan ook kritisch uit over de aflevering.

Sorry hoor maar in 1997 liep niemand er zo gekleed bij als Chantal en Carlo ! #ohwateenjaar — Joe Skinhead The Baptist (@WaqJohn) 25 september 2021

Nou zo zagen we er niet uit in 1997 hoor! #ohwateenjaar — Saskia💋 (@aiksas1971) 25 september 2021

1997 bij #ohwateenjaar maar ik heb toentertijd niemand zo gekleed gezien en mis vooral de aussie.... — Kimberly • B & M (@kimberly_bm_) 25 september 2021

Ik vind #ohwateenjaar een heerlijk programma. Maar de kleren die ze dragen herken ik totaal niet. Van alle jaren die ik heb gezien kan ik me niet herinneren dat ik ooit zulke kleren heb gehad of zelfs heb gezíen! — roos vonk (@roosvonk) 25 september 2021

Bron: Twitter.