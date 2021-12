Elke zaterdagavond nemen Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling, samen met hun band en ensemble. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo én in musicalvorm de revue. Maar hoe wisten Niels en Jeroen nu al de harde lockdown in hun show te verwerken?

Belletje met Hugo

Dat geldt onder andere voor ‘het belletje met Hugo’, waarin Niels en Jeroen demissionair minister Hugo de Jonge toezongen. Daarin hebben de twee nog wat laatste woorden voor Hugo voordat hij plaats moet maken voor een nieuwe minister van volksgezondheid.

Onder de indruk

Kijkers zijn onder de indruk over hoe snel Niels en Jeroen zo’n satirische show in elkaar zetten. “Heel knap wat de mannen van Even tot hier in een paar uur kunnen maken”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Applaus voor hoe ze inspelen op de situatie. Nu. Letterlijk nu.” Ze balen dan ook dat het alweer de laatste uitzending was. Stiekem hopen ze op een oudejaarsconference of iets dergelijks. En anders héél snel een nieuw seizoen. “Hoe komen we die lockdown door zonder Niels en Jeroen?

Jammer dat het seizoen van #eventothier er alweer op zit. Klasse hoe ze elke week - zeker vandaag met een plotselinge persco - zo'n programma in elkaar zetten. — Stefan Donker (@StefanDonker7) 18 december 2021

Applaus voor hoe ze inspelen op de situatie. Nu. Letterlijk nu. #eventothier pic.twitter.com/APN2CE87OO — Romy 👩 (@RomyLunenborg) 18 december 2021

Dit hebben ze heel snel in elkaar gezet, respect #eventothier — Victor Hopman 🎄 (@victorhopman) 18 december 2021

Kunnen de mannen van @eventothier worden ingehuurd door de afdeling communicatie van de Overheid? Zou een hoop schelen bij de volgende persconferentie. #eensimpelliedje #eventothier #persconferentie — Jasper Meijer van Putten (@Jaspermvp) 18 december 2021

Hoe komen we die lockdown door zonder Niels, Jeroen en Miguel? Ik vind wachten tot mei erg lang hoor. Moet dat echt? #eventothier — Sanne Terlouw (@SanneTerlouw) 19 december 2021

#eventothier fenomenaal.. “Hugo’s horloge” snel geïmproviseerd..

Topprogramma..jammer dat het nu al weer de laatste aflevering is!

Tv 💍 — Betty Louwr (@ArtLove37196161) 18 december 2021

Ijzersterk zijn ze RT @MMachteld: #eventothier grandioos! Hoe verzin je het 😂😂😂 pic.twitter.com/DrctThM3oh — Edvard Jongschaap (@ECJJongschaap) 18 december 2021

Ehhh, wow, #eventothier en snel inspelen op de actualiteit.... Zijn drukke uurtjes geweest voor de heren — Ide Koops (@djidee) 18 december 2021

Zó snel inspelen op de actualiteit. Hulde! #eventothier — Marianne de Reiger (@ReigerMarianne) 18 december 2021

Mooi dat de mannen direct reageren op de #persconferentie van vanavond. #eventothier — Rob Duijn (@robduijn) 18 december 2021

Bron: Even tot hier, Twitter