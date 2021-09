Kijkers ontroerd door ‘Tour de Frans’-aflevering met Jan Dulles: ‘Stil van’

Jan Dulles en zijn vrouw Caroline verloren vorig jaar december geheel onverwachts hun pas drie maanden oude dochtertje Donna. Het meisje overleed door een scheurtje in het middenrif.

“Het blijft moeilijk”

Wanneer Jan samen met Frans het graf van zijn dochtertje bezoekt, levert dat emotionele beelden op. “Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen,” zegt Frans. “Nee, ik ook niet hoor. Het blijft moeilijk,” zo reageert Jan geëmotioneerd. Kun je zoiets ooit verwerken?” vraagt Frans aan Jan. “Ja, dat denk ik wel. Alleen het is een soort trauma dat altijd bij ons blijft. De dood van een kind… het krijgt wel een plekje, maar het is gewoon iets onbegrijpelijks.”

Invloed op werk

Slechts een paar maanden na het overlijden van zijn dochtertje, verloor Jan ook nog eens zijn vader aan de gevolgen van Alzheimer. “Het gebeurde op een moment dat we dachten: dit kunnen we er nu niet bij hebben. Maar uiteindelijk kun je dat toch allemaal aan.” Aldus Jan. Door alles wat hij heeft meegemaakt, verwacht hij dat zijn optredens ook anders zullen worden. “Ik realiseer me dat mensen anders naar mij kijken, ook op het podium. Het is niet meer ongedwongen. Niet meer van: we gaan met zijn allen een feestje geven en er is niks aan de hand, want er is wel wat aan de hand. Dat zien mensen aan mij.” Ook spreekt hij de hoop uit dat de fans hem een beetje zullen troosten. “Dat heb ik ook nodig, zou ik zeggen.”

Reacties Twitter

Op Twitter reageren mensen ontroerd op de aflevering.

Wat een mooie uitzending, ben er nog stil van..... wat een toffe peer is Jan Dulles, diep respect voor hem. Mooi gezongen van de andere deelnemers, totaal iets anders dan je verwacht. Heel erg mooi. #tourdefrans #jandulles — Gea Scholte (@SchGea) 7 september 2021

De tranen vloeiden rijkelijk.

Wat een mooie, ontroerende aflevering van #tourdefrans met #JanDulles in de hoofdrol. — Greet Afink (@AfinkGreet) 7 september 2021

Televisie op zijn best. Programma raakt iedere snaar! Prachtig, zo puur, vol liefde en waardering. En wat een mooie man is Frans toch ook. Chapeau! @fransbauer_ @RTL4 #tourdefrans — Sander van Oene (@sandervanoene) 7 september 2021

Ik heb echt een zwak voor Jan Dulles, zoveel meegemaakt, wat een mooi mens en wat kan hij geweldig zingen #tourdefrans — Sneeuwb🎃lll! (@Sneeuwballll) 7 september 2021

Je ziet en voelt de pijn van #JanDulles @driejs #tourdefrans

Ooit zal de scherpe rand slijten.

En lach je weer om onbenullige dingen.

Maar tot die tijd, laat de tranen stromen.

Geef de rouw de tijd niemand zegt hoelang.... — JacquelinaAlidaMaria1965 (@JacquelinaAlida) 7 september 2021

Bron: RTL 4