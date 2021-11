Kijkers ‘Onze Boerderij’ geraakt door emoties dierenarts én varkensboer Kees: “Ik heb een schuld in te lossen”

De kijker thuis is geraakt door zijn passie en liefde voor de varkens.

Onze boerderij

In Onze boerderij bezoekt Yvon Jaspers boeren die meededen aan de seizoenen van Boer zoekt vrouw en andere Nederlandse boeren. Deze keer bezoekt ze onder andere varkensboer en dierenarts Kees, die openhartig spreekt over lastige keuzes, zakelijke belangen en je hart volgen.

Speciale band

Kees is biologisch boer en dierenarts en heeft een speciale band met zijn varkens. Hij houdt ze veelal buiten in plaats van in veestallen. De beestjes zijn kerngezond. Door hun gedrag nauwlettend in de gaten te houden, weet hij precies hoe het met ze gaat. Sommige dieren zijn al oud, maar naar het slachthuis brengt hij ze niet. “Bedrijfseconomisch is het een slechte keuze om die varkens te laten leven. Op deze manier word je niet rijk, nee. Maar die dieren verdienen het om hier te mogen sterven.”

Varkenspest

Kees heeft altijd al een voorliefde voor varkens gehad, tijdens zijn studie koos hij zelfs een specialisatie in varkens. Maar als dierenarts kwam hij tijdens de varkenspest ook voor de zware taak te staan om duizenden biggetjes te doden. “Biggen die geboren zijn en dan meteen gedood worden zijn geen vleesvarkens en dat zou het welzijnsprobleem van de beestjes kunnen oplossen. En dus werd er van mij verwacht mee te werken.”

Schuld inlossen

Hij breekt: “En dat doe je dan in de praktijk, ik heb dat wel 130 duizend keer gedaan. Dus misschien heb ik wel een schuld in te lossen, en doe ik dit nu wel op een schuld in te lossen, want je maakt gezonde dieren dood en dat doet een dierenarts niet. Die is er om gezonde dieren beter te maken of te houden.”

Reacties

Op Twitter leeft men mee met de boer, blijkt uit de reacties op Twitter.

Wil je de aflevering terugkijken? Dan kun je dat hier doen.

Bron: NPO