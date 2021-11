Kijkers ‘Onze boerderij’ geraakt door kweker Lennart: “We zagen de kas als een domino instorten”

De tweede aflevering van Yvon Jaspers’ programma grijpt de kijker flink aan.

Orchideeënkweker Lennart

In Onze boerderij bezoekt Yvon Jaspers boeren die meededen aan de seizoenen van Boer zoekt vrouw en andere Nederlandse boeren. Ditmaal spreekt ze onder andere orchideeënkweker Lennart, die duizenden euro’s schade opliep door het veranderlijke Nederlandse winterweer vorig jaar.

Plotselinge sneeuwval

Door sneeuw stortte een van de kassen van boer Lennart volledig in. De materiële schade was groot, maar het allergrootste probleem was dat de planten het niet overleefden. Lennart blikt terug op de nare dag: “Op zondag ging het sneeuwen, alle sneeuw op de hoge kas waaide op de lage kas en dat bleef maar doorgaan. In de namiddag lag er meer dan een meter sneeuw op de kas, en dat hadden we niet verwacht”, begint hij.

Ingestort

Pas toen hij dit zag gebeuren, besefte hij dat de gevolgen van de zware sneeuwval weleens groot konden zijn. “Langzaam zagen we het dak van de kas inzakken. Het zakte als een domino in elkaar, alle sneeuw lag over mijn bloemen”, aldus boer Lennart.

Grote schade

De schade is groot. “De takken waren klaar om geoogst te worden, dat kan maar eens per jaar. En echt precies op het moment dat we konden oogsten ging het fout, we hebben dus echt een jaar voor niets gewacht.”

Opeenstapeling van problemen

Vele duizenden euro’s liep de kweker mis. “We zijn zo’n twintig duizend euro kwijt door deze gemiste oogst. Boem, weg”, begint Lennart. “En dat is het minste. Want wat echt pijn doet, zijn de planten. Het duurt wel vijf jaar tot een plant een eerste takje geeft en dat is pas een heel klein takje. De planten die hier in de kas staan zijn wel twintig jaar oud...”

Familiebedrijf

Door de grote sneeuwval en het daarbij optredende smeltwater, begonnen de planten ook nog eens te rotten. “Dus probleem één treedt af en probleem twee dient zich alweer aan”, vertelt hij. “En dat kan nog het hele jaar dooretteren.” Toch blijft Lennart optimistisch. En dat is naar eigen zeggen voornamelijk doordat hij zich gesteund voelt. Het feit dat de kwekerij een familiebedrijf is, doet hem goed. “De hulp van familie en vrienden is ongekend. Ik sta al met natte ogen als ik eraan denk, alleen ben je helemaal niks.”

Reacties

De kijker thuis is onder de indruk van het aangrijpende verhaal van kweker Lennart. Dat blijkt aan een stortvloed van berichten op Twitter:

#onzeboerderij Lennart de orchideeën kweker, 1 van mijn favoriete bloemen (wit). Wat krijgt n kweker weinig betaald per tak waar vele bloemen aan staan waar de bloemist per bloem veel voor betaald krijgt van de consument. En dan zoveel schade door sneeuw begin dit jaar. 😭 — Anja ❤ (@AnjaJosTweet) 7 november 2021

Een jaar energie steken in een product. En dat dan binnen een aantal uren door sneeuw de mist in zien gaan #onzeboerderij

Wederom voorbeelden hoe de agrarische sector afhankelijk is van het weer! Van bloemen tot spruitjes tot mais, aardappelen, wortelen etc. Bijna onverzekerbaar — Gerrit Wermink (@gerritwermink) 7 november 2021

Ppppppffffff #YvonJaspers



Kom je wel eens in een bloemenwinkel.?

Met je 5€ oohh nee 10 en vervolgens schrikken van 15€



Ik denk dat je 15€ niet eens red

Waren er maar “bossen” ik zou mijn moeder niet blijer kunnen krijgen#onzeboerderij pic.twitter.com/5xTFJZb8Lf — Ina (@Babloth) 7 november 2021

Ook in de landbouw geld " groot worden is geen kunst, groot blijven wel! " #onzeboerderij — Gerrit Wermink (@gerritwermink) 7 november 2021

