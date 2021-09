Kijkers over nieuwe tv-serie ‘Maud & Babs’: “Mooi gemaakt en ontzettend herkenbaar”

Rifka Lodeizen en Loes Luca spelen de hoofdrol in de gloednieuwe Nederlandse serie.

Dagboek van Maud

In het feuilleton Dagboek van Maud dat je vast al eens tegen bent gekomen in de Libelle of op Libelle.nl kun je lezen over het stormachtige leven van Maud. Het verhaal van Maud en haar (ex-)man Koen is stormachtig. Samen een puberdochter en -zoon hebben, met beiden hun eigen sores, maakt het leven ook niet makkelijker.

Nieuwe serie: Maud & Babs

Bovenop al die zorgen, ziet Maud haar moeder Babs steeds verder achteruitgaan in het verzorgingshuis. Ze heeft dementie, voelt zich opgesloten, is steeds vaker agressief. De nieuwe, Nederlandse tv-serie Maud & Babs borduurt vooral voort op die verhaallijn.

Aftakeling

In de serie woont moeder Babs nog thuis en Maud besluit voor haar te zorgen als mantelzorger. In de eerste aflevering, die gisteravond uitgezonden werd, is te zien hoe moeder Babs achteruit gaat. Zo stopt ze bijvoorbeeld met koken en stapt ze over op opwarmmaaltijden, "want dat is net zo lekkker, toch?”

De weg kwijt

Ook is te zien hoe Babs met de bus op pad gaat, maar niet meer goed weet waar ze moet uitstappen. Als ze daarom maar blijft zitten tot het eindstation en de buschauffeur vraagt of alles wel goed gaat, reageert ze gepikeerd. Ze weet best waar ze is. Tot ze toch in de war raakt als ze uit de bus stapt en uiteindelijk haar kleinzoon moet bellen om haar op te halen.

Schoonmaken vindt ze ook niet meer zo nodig, want “wat maakt ze nou vies in haar eentje?”

Kastje-muur

Maud wil hulp inschakelen door thuiszorg te regelen voor haar moeder, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Ze raakt verstrikt in een wirwar van zorgorganisaties. Toch blijft ze er opgewekt onder. Ze heeft het onder controle, echt. Koen heeft echter zijn twijfels. Komt het nog goed?

Kijkers emotioneel

De eerste aflevering roept al veel emotie en herkenning op bij de kijkers. Op Twitter spreken zij zich positief en ontroerd uit:

Prachtig! Mooi gemaakt en goed gespeeld en zo ontzettend herkenbaar! #MaudEnBabs — Anita van Loenen (@Anita_Tomte) 12 september 2021

Net met gemengde gevoelens gekeken naar #MaudEnBabs ,leuke serie met goede actrices. Echter mijn mams heeft net de diagnose dementie gekregen. #mantelzorger #pijnlijk — Suzanne1710 (@Suliset) 12 september 2021

Dementie is een pijnlijk proces, niet alleen voor de mantelzorgers, dat laat #MaudEnBabs treffend zien. Maar ook een fase om elkaar opnieuw te leren kennen.



Goed geacteerd door o.a. @LucaLoes 👌🏻 En echt mooi dat @OmroepMAX deze serie gemaakt heeft! 💛 — An, van Lirian 🌳 💚 (@LirianLeest) 12 september 2021

Een lach en een traan bij het zien van #MaudEnBabs, herkenbare situatie, nu al fan! @NPO1 @OmroepMAX — Lian Hermus (@Lianhermus) 12 september 2021

Mooi serie is #MaudEnBabs. Ze geven het goed weer, maar niet op een zwaar beladen manier. — BroederJoey (@BroederJoey) 12 september 2021

Bron: Omroep MAX, Libelle, Twitter.