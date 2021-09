Kijkers overladen Raven met complimenten na mooie aflevering ‘Boerderij van Dorst’

Raven heeft Frans en Ronnie uitgenodigd voor een goed gesprek op de boerderij. Oh, en of ze ook even een vijver in de tuin willen maken. Daar draait Frans zijn hand niet voor om. Hij stapt zonder morren de graafmachine in om een gat voor die vijver te graven.

Vanavond komen @fransbauer en @ronnieflex me helpen met het graven van een vijver in de tuin en we bouwen een rek om hop aan te groeien voor een toekomstig bierbrouwprobeersel. Dit gaat diep.



20:25 - @npo_3 / @omroepbnnvara pic.twitter.com/lbBVhWWqBa — Raven van Dorst (@ravenvandorst) 29 september 2021

Goede gesprekken in Boerderij van Dorst

Naast grappen en grollen was er in deze aflevering ook ruimte voor goede gesprekken. De twee mannen waren onder andere openhartig over het missen van hun vader. Raven stelde in die gesprekken volgens de kijkers precies de goede vragen, maar wist het toch luchtig te houden. Iets waar de kijkers haar veel complimenten voor geven:

#BoerderijVanDorst was weer geweldig, ik verheug me nu al op de volgende aflevering. — Ingeborg Wald-Mignon (@IngeborgKK) 29 september 2021

Dit is inderdaad toptv, complimenten @ravenvandorst voor het raken van de juiste snaar. Ik wil ook wel langskomen. Je haalt echt t beste in mensen naar boven 😌. #boerderijvandorst — Germaine (@Germaine24970) 29 september 2021

Ik word hier helemaal gelukkig van! #BoerderijVanDorst — Cleome (@Cleome_2008) 29 september 2021

Dit programma duurt te kort #boerderijvandorst — Yvonne (@Ymam67) 29 september 2021

Heerlijke gesprekken #boerderijvandorst doe mij maar nog meer van dit programma! — Wilma Spijkers (@WilmaSpijkers) 29 september 2021

Doe nog maar 20 seizoenen. Fantastisch programma💚👌🏻🤣 #boerderijvandorst — Nathalie_Jessey23 (@NJessey23) 29 september 2021

Het is al te laat om #boerderijvandorst te nomineren voor de #televizierring2021 of niet? 😂 — Danny ⎊ (@Danneh89) 29 september 2021

Had ik al gezegd dat ik fan ben van dit programma #boerderijvandorst — DianaH (@DianaHogetoorn) 29 september 2021

Bron: Superguide.nl