De kijkers zijn ontroerd door het verhaal van Ellen, en moeten zo af en toe een traantje wegpinken.

Nieuwsgierig

Vlak na haar geboorte komt Ellen in een tehuis terecht, waarna ze wordt geadopteerd door Huub en Irma. “Het meest liefdevolle, warme gezin waarin ik terecht had kunnen komen”, beschrijft Ellen haar familie. Ze is hen ontzettend dankbaar voor alles, maar al vroeg wordt ze ook nieuwsgierig naar haar biologische ouders. Ze is vooral benieuwd waarom ze is afgestaan.

Pijnlijk antwoord

Op haar veertiende begint ze de zoektocht naar haar biologische moeder. Die wordt gevonden, maar laat via de bemiddelende instantie weten dat ze niets met haar dochter te maken wil hebben. “Dat was heel pijnlijk”, vertelt Ellen. “De vraag waarom ze me had afgestaan, werd niet beantwoord. Alsof ik iets verschrikkelijks ben. Voor mijn gevoel was het alsof ik voor de tweede keer werd afgestaan. Met de geboorte, en nu weer opnieuw.”

Angst

Destijds liet Ellen het er bij zitten, maar als volwassene wil ze toch meer weten. Ze vraagt haar dossier op bij de Kinderbescherming. Ze vindt een paar antwoorden, maar niet voldoende om haar vader te kunnen vinden. Ze benadert opnieuw haar moeder, dit keer via social media. In het bericht schrijft ze dat ze vindt dat het recht heeft op een eenmalige ontmoeting. “We hebben koffie gedronken, een uur samen gekletst. Het was een heel normale vrouw. Ze heeft een stukje uit kunnen leggen. Haar kant van het verhaal, waarom ze me destijds afstond. Maar ik proefde vooral veel angst”, legt ze uit.

Onvrijwillig contact

Haar moeder vertelt dat ze onvrijwillig met iemand is geweest en zich daar niks meer van kan en wil herinneren. Dat was geen verrassing voor Ellen, aangezien in het dossier van de Kinderbescherming hetzelfde stond. Toch vertrouwde Ellen het niet. “Het klopte niet”, zei ze.

Biologische vader

Dankzij de hulp van presentatrice Caroline Tensen en het team van De reis van je genen komt Ellen erachter dat haar DNA matcht met drie broers. Eén van die drie heren is haar vader. In een e-mail van haar biologische moeder staat dat zij contact heeft gehad met een van één van de broers: Paul. “Ze geeft ook aan dat ze nooit bij die naam stil heeft gestaan, omdat ze weken later dat onvrijwillige moment met iemand heeft gehad. Ze ging ervan uit dat ik daaruit tot stand ben gekomen.”

Dankbaar

Paul heeft nooit geweten dat hij een dochter heeft. De 57-jarige man woont in Uruguay en werkt daar voor een groot Nederlands transportbedrijf. Uit een eerdere relatie heeft Paul al een zoon en een dochter. “Toen ik hoorde dat er nog een dochter rondloopt, dat vond ik hartstikke leuk”, vertelt hij. “Ik ben echt blij voor de ouders die Ellen opgevoed hebben, daar ben ik echt dankbaar voor. Dat heeft me ook heel veel… het is emotioneel voor mij dat ze haar opgevoed hebben. Daar had ik ze graag voor willen bedanken, maar helaas zijn ze er niet meer. Het is een godsgeschenk dat ze bij hen terechtkwam.”

Emotionele ontmoeting

Dan volgt een emotionele ontmoeting tussen vader en dochter met veel knuffels. Het moment zorgt voor tranen bij de kijkers thuis. “Wauw, dan ben je ineens niet uit een verkrachting ontstaan. Wat goed dat ze op zoek is gegaan”, schrijft één van de kijkers op Twitter.

Bron: De reis van je genen, Twitter