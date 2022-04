Kijkers reageren verdeeld op eerste eigen tv-show Nikkie de Jager

In Nikkies show draait ook alles om maskers, net als in The Masked Singer. In De Enige Echte voeren enkele bekende Nederlanders ieder een act op waarop zij wekenlang geoefend hebben. Ze doen dit samen met mensen die al ervaring hebben met deze act, Ze dragen allemaal een masker van het gezicht van de BN’er die met hen meedoet. Een panel moet vervolgens raden achter welk masker de bekende Nederlander zit.

De reacties van kijkers op sociale media zijn wisselend. Het format wordt onder meer “saai” genoemd en de maskers “eng”. Voor Nikkie zelf zijn wel veel complimenten. Mensen vinden haar “verfrissend”, “leuk” en “een natuurtalent”.

Bijzonder moment

Of De Enige Echte een vervolg krijgt, is nog niet bekend. Nikkie is er zelf in ieder geval blij mee, zegt ze in een interview op NU.nl. Ze vindt het jammer dat het nog steeds onderwerp van discussie is dat een trans vrouw een dergelijke show mag presenteren.

“Maar voor mij is het wel echt een bijzonder moment, ja. Als kind keek ik altijd naar dit soort shows, met het hele gezin op de bank. In die tijd zag ik niemand die was zoals ik. Dat dat nu wel gaat gebeuren voor trans kinderen in Nederland, vind ik wel een moment. Het is zo belangrijk om te weten als kind: het is goed hoe ik me voel en alles is mogelijk.”

Songfestival

Nikkies presentatietalent viel al op tijdens het Eurovisie Songfestival in 2021 in Rotterdam. Ook haar eigen YouTube-kanaal Nikkie Tutorials is nog steeds mateloos populair. Het lijkt erop dat RTL Nikkie vaker gaat inzetten als presentatrice.

Nikkie is een verademing, maar er wordt door de jury te lyrisch gedaan over de korte optredens. Dat doet juist afbreuk aan de performances….. ze mogen wat mij betreft wat minder overdrijven. De maskers zijn wel echt slecht. Jammer, in basis wel een leuk programma #deenigeechte — Linda J (@LindaMorres) 2 april 2022

En dan die maskers. mijn god wat eng. Dat verkoopt de boel niet aan het buitenland #deenigeechte — Alexander Eleveld (@alexanderleveld) 2 april 2022

@NikkieTutorials doet het goed! maar het programma is saai en boeit niet. Zo jammer dit!#deenigeechte — Joke Maria (@JokeMaria2) 2 april 2022

Bron: NU.nl/ANP