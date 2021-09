Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ in tranen na heftige aflevering: “Slecht van kunnen slapen”

Familie De Kreij en familie Soemai ruilden dit keer van huis.

Vrijstaand landhuis

Familie De Kreij, die bestaat uit vader Kevin, moeder Pae en drie kinderen, wonen in een vrijstaand landhuis in het Franse dorpje Entraigues. Ze runnen hun eigen B&B en door slim te beleggen leeft het gezin in alle vrijheid. Hun wekelijkse budget bedraagt maar liefst € 1600 per week.

Toeslagenaffaire

Familie Soemai heeft die luxe niet. Het gezin, bestaande uit vader Radjesh, moeder Natasja en hun drie dochters, werd slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ze moesten hun huis verkopen, verloren hun baan en wonen sinds kort in een appartement op vier hoog zónder lift. Per week hebben ze slechts € 80 om van te leven.

Beroerte

Het gebrek aan een lift is een groot probleem. Natasja werd getroffen door een beroerte en raakte hierdoor gedeeltelijk verlamd. Ze zit in een rolstoel en komt alleen nog buiten voor noodzakelijke afspraken.

Reacties

Niet alleen bij Radjesh en Natasja vloeien de tranen als ze vertellen over hoe de toeslagenaffaire hun leven heeft geraakt, de kijkers waren ook hevig geëmotioneerd. De aflevering maakte dan ook flink wat los op Twitter.

Ik heb vannacht gedroomd over de moeder Natasja uit Maassluis van #steenrijkstraatarm

Ik werd jankend wakker met een rotgevoel.

Deze aflevering heeft echt mijn strot dicht geknepen. — Hare Koninklijke Narigheid (@AnoMientje01) 9 september 2021

Lieve @Natasja60925729 zag al op Twitter hoe jullie als gezin de harten hebben geraakt van de mensen die gisteravond #steenrijkstraatarm hebben gekeken. Ik heb vanochtend gekeken. En de eerste tranen gelaten voor 07.00 uur in de morgen. Wat zijn jullie & de meisjes bijzonder 💜 — Ilse (@Ilse19254057) 9 september 2021

Gekeken naar Steenrijk straatarm, BIZAR dat de halfzijdig verlamde moeder (arm geworden door de #toeslagenaffaire) gedragen moet worden door haar man..woont in een flat zonder lift. En de schuldigen van de toeslagenaffaie zitten nog steeds in de politiek. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/PtXOe5b3k4 — 🟥🟨🟩⤇ 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗲𝗹𝗮𝗲𝗿 ⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) 9 september 2021

Slecht kunnen slapen na uitzending #steenrijkstraatarm @maassluis geef deze mensen een benedenwoning! Op z’n minst! — Karen van Herwijnen (@Paparazzi_K_ren) 9 september 2021

Een uur lang zitten janken. Wat een leed.

Wat een lieve / goede mensen.. #steenrijkstraatarm — Kim (@Kiimmyy_) 8 september 2021

@edohaan kunt u als burgemeester van Maassluis niet iets betekenen voor het arme gezin uit het programma #steenrijkstraatarm ? Het laat me niet los….Moeder van 3, noodgedwongen wonen op 4 hoog met een VERLAMMING zonder lift, mijn hart huilt. 😢 — Laura (@LauraNieuwenhof) 8 september 2021

#steenrijkstraatarm. Ik jank nooit om wat er op tv is maar nu 😢😢 — yvonne nammensma 🌻⚓ (@YNammensma) 8 september 2021

