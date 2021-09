Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ raken niet uitgepraat over de rommel in huis

Dat Ghislaine en Diederik Kemmerling moesten wennen aan hun nieuwe onderdak in Emmen, snapten de kijkers thuis wel. Zij raakten op Twitter niet uitgepraat over de hoeveelheid rommel in het kleine huis.

Op Aruba

Ghislaine en Diederik wonen met hun zoontje op het eiland Aruba. Daar hebben ze allebei een succesvolle carrières en dat levert ze veel geld op. Voor één week ruilen ze met de familie Knigge uit Emmen. Moeder Carolien draagt de zorg voor het hele gezin, omdat vader Richard arbeidsongeschikt is verklaard door een hersenbeschadiging. Het stel heeft drie kinderen, waarvan er twee autisme hebben. De zorgkosten zijn hoog, waardoor het gezin van slechts 85 euro per week moet zien rond te komen.

Emoties

De familie Knigge kan niet geloven dat ze na al die jaren eindelijk op reis gaan. “Dit is niet wat ik mijn kinderen zelf kan geven, dat raakt mij ook”, vertelt moeder Carolien zichtbaar geëmotioneerd. “We zijn wel gewoon gelukkig, maar soms heb ik zoiets van: had ik soms maar een beetje meer, maar dit is gewoon in overvloed.”

Heel veel spullen

Ghislaine en Diederik zijn al meer dan drie jaar niet in Nederland geweest en moeten even wennen aan hun nieuwe onderkomen. Vooral de combinatie van het kleine huis met de grote hoeveelheid spullen is voor hen even schrikken. “Wij zijn zelf redelijk minimalistisch, dus wij houden niet van veel spullen. En deze familie heeft héél veel spullen.”

Reacties

De aflevering maakt ook flink de tongen los op Twitter. En dan hebben de kijkers het voornamelijk over de rommel in het huis van de familie Knigge in Emmen. “Rommel ontstaat blijkbaar vanzelf”, reageert een kijker. Een ander schrijft: “Ik snap dat niet iedereen een strak en goed onderhouden huis en dito interieur kan bekostigen, maar even de boel opruimen staat daar toch los van?”

Als ik programma maker zou zijn dan was de enorme teringbende een reden om niet mee te mogen doen aan dit programma. Of zou deze tranentrekkende bende juist extra kijkcijfers opleveren #steenrijkstraatarm — Angie! (@Lubbersss) 22 september 2021

De Knigge hebben zoiets van: “het is ons lot”. Ook dat ze nooit opruimen. Rommel ontstaat blijkbaar vanzelf #steenrijkstraatarm — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 22 september 2021

Wij hebben de kamer nog nooit zo opgeruimd gehad zegt dochterlief.... ik snap dat niet... #steenrijkstraatarm — Antoinette Winters (@twetjewinters) 22 september 2021

Ze kunnen die tuin wel opknappen maar binnen 1 maand is die tuin weer een puinbak... #steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 22 september 2021

Ik snap dat niet iedereen een strak en goed onderhouden huis en dito interieur kan bekostigen, maar even de boel opruimen staat daar toch los van? #steenrijkstraatarm — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 22 september 2021

Ik ben door een onverwachte (zware) ingreep de hele week al thuis. Mag niets, maar mijn huis is uiteraard zoals altijd spik en span. Waarom is het huis van de "straatarme" mensen vaak zo"n tering bende? #steenrijkstraatarm — Debbiedevlugt (@DebbiedeVlugt) 22 september 2021

Gatverjasses die #katten op tafel bah vies #steenrijkstraatarm ik zag 3 katten en een Hond en een vreselijke bende! Een paar uur per dag werken doet de mens goed. Afstoffen, stofzuigen, de troep opruimen is ook werken. — Cristien (@Cristien1) 22 september 2021

Is arm een synoniem voor “teringzooi”crisis ook. Gut gut gut. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/4ItPS8EvZe — Freulein (@Freulein_Annie) 22 september 2021

Het rijke stel lachen het wel weg. Die schamen zich rot dat ze in de troep moeten wonen. En halen de bezem door het hok. #steenrijkstraatarm — Robert Schoppen 🇳🇱 (@SchoppenRobert) 22 september 2021

Werkelijk overal staat troep.... overal.... En ze sparen bananendozen.... #steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 22 september 2021

Wat een zooi is het in dat huis en de tuin. Ook al heb je geen geld een beetje opruimen en onkruid trekken kost niks.#steenrijkstraatarm — Jimmy1126 (@jimmy1126) 22 september 2021

Bron: Steenrijk, straatarm, Twitter.