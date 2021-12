Kijkers ‘The masked singer’ woedend over vertrek van de Farao

Let op, dit artikel bevat spoilers over The masked singer.

Exit Vogelverschrikker en Farao

Nadat de Vogelverschrikker na een wervelend optreden zijn identiteit moet prijsgeven en Marc-Marie Huijbregts in het kekke tuinpak blijkt te zitten, is het ook game-over voor de Farao. De panelleden van The masked singer zijn het unaniem eens dat die niemand minder dan musicalheld René van Kooten kan zijn. En ja hoor, de 2,6 miljoen kijkers zien dat het inderdaad René is die furore maakt in een pak dat hem erg vertrouwd aanvoelt - hij heeft immers vaker de rol van Farao op zich genomen.

Kijkers niet blij

Maar dat iemand met zó’n waanzinnige stem niet eens de finale haalt en door het publiek bruut wordt weggestemd, zit niet bij alle kijkers lekker. Op social media klagen zij steen en been over de uitslag van de avond.

Wat zat daar voor een publiek?!?! De Farao had in de finale moeten staan. BLUNDER! #TheMaskedSinger — ℳᴀʀʟʏ (@xMARLY) 3 december 2021

Wat ontzettend jammer. Ik had gehoopd op een finale met cupido en de farao (Jamai en Rene van Kooten). #TheMaskedSinger — Anne2009 (@Anne20093) 3 december 2021

Nee hoe kan het publiek de farao nou wegstemmen!!! Is het setem publiek doof 🤔🙉 🤬 #TheMaskedSinger — Michael Elsinga (@elsinga86) 3 december 2021

De Farao had in die finale moeten staan!! Wat een stem!! #TheMaskedSinger — ♡︎ (@AllTheLove_C_) 3 december 2021

Hoezo farao weg ?? Geen smaak daar..Biggetje had er deze ronde eigenlijk uitgemoeten. #TheMaskedSinger — Zwieber niet stelen (@Octodeoctopus) 3 december 2021

Huh, ik dacht dat de Farao de finale wel zou halen 😱. René je hebt het wel top gedaan tho! #TheMaskedSinger #themaskedsingernl — 𝕵𝖔𝖘𝖊𝖕𝖍𝖎𝖓𝖊 (@grungelover_x) 3 december 2021

Publiek is echt geschift vanavond 🤬 welke gek stemt nou zo'n stem eruit?! Had m graag nog vaker gehoord, finale materiaal wat mij betreft! Zo jammer dit!! #farao #TheMaskedSinger — Liesbeth G (@Lizzy8425) 3 december 2021

Reactie René van Kooten

Ondanks een exit die naar menig mening veel te vroeg kwam, laat René van Kooten weten dat hij enorm heeft genoten van het avontuur. “Het was een cadeautje en heb er fantastisch lieve mensen (beter) leren kennen. Bedankt @agnesvanoeveren voor met mij meegaan in dit heerlijke avontuur bedankt jury @buddyvedder @carloboszhard @loretta.schrijver @gerard_joling voor jullie humor en lieve woorden, en bedankt iedereen voor en achter de schermen. Het was een eer en een ongelooflijk feest.”