Kijkers ‘The voice of Holland’ onder de indruk van optreden drag queen

“Ik ben Steven, 33 jaar, kom uit Den Haag en ik ga meedoen aan The Voice als Stevie Stunner. Is ze niet prachtig?” stelt deze kandidaat zich voor.

Allereerste drag queen

Al van kleins af aan is Steven aan het optreden. Hij heeft eerst als zichzelf opgetreden, maar dat voelde toch wat ongemakkelijk voor hem. Verkleed als Stevie Stunner durft hij zonder gêne alles te geven. Met het nummer Diamonds van Rihanna probeert de drag queen de jury te overtuigen.

De coaches draaien natuurlijk op basis van de stem en zien niet de hele act. Van tevoren zegt Stevie Stunner dat ze zich dan ook wel kan voorstellen dat het een beetje schrikken is als Ali B, Anouk, Waylon of Glennis Grace omdraait. “Ze horen natuurlijk wel een mannenstem”, legt de drag queen uit. Ze kan dan ook niet wachten om die blikken van de jury te zien, maar dan moeten ze überhaupt wel draaien natuurlijk.

Onder de indruk

Ze heeft geluk, want zowel Glennis Grace als Ali B draaien om. Ze zijn beiden erg enthousiast over het optreden van. Hetzelfde geldt voor de kijkers thuis. “Nu al fan van Stevie Stunner”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Stoer dit!” Naast het optreden zijn de coaches en kijkers ook onder de indruk van haar make-up. “Wat gaaf gedaan zeg! Die make-up is echt art“, klinkt het op Twitter.

Nieuwe elementen

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen is duidelijk te zien dat er een paar nieuwe elementen in het programma zitten. De opvallendste verandering is natuurlijk de komst van Glennis Grace als coach. Ze vervangt Jan Smit, die na slechts één seizoen al de handdoek in de ring gooide. Verder maken de makers het seizoen extra spannend met de introductie van de ‘block button’. Met deze knop kan een andere coach worden geblokkeerd. Dat weet de coach wel pas als hij of zij de knop wil drukken. Deze knop is eenmalig te gebruiken en zorgt er dus voor dat een jurylid zich niet meer kan omdraaien.

Videoland-serie met Maan en Typhoon

En iedere week komt er op Videoland een aflevering van The voice: the comeback stage. Kandidaten die niet door zijn, kunnen in deze reeks toch strijden om een plek in de kwartfinales. Normaal gesproken is het voor de deelnemers afgelopen als de coaches hun stoel niet omdraaien. Dit seizoen hoeft dat niet het geval te zijn. Door de komst van het nieuwe coachduo Maan en Typhoon krijgen deelnemers een tweede kans. Het duo kijkt elke ronde achter de schermen mee en pikken er kandidaten uit die tijdens the blind auditions, the battles of the knock-outs volgens hen ‘ten onrechte’ afvallen.

Comeback

In de comeback stage proberen zij te achterhalen wat er misging. Misschien ligt het wel aan het nummer dat is gekozen of waren de zenuwen duidelijk te horen. De nieuwe coaches kijken samen met de kandidaten of er een nummer wellicht beter bij hun stem past. Tussen de afvallers die een tweede kans krijgen vindt een zelfstandige competitie plaats die op Videoland te zien zal zijn. Uiteindelijk komen slechts twee van hen in de kwartfinales terug tijdens de reguliere uitzending op RTL 4.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝔖𝔱𝔢𝔳𝔦𝔢 𝔖𝔱𝔲𝔫𝔫𝔢𝔯 (@stevie.stunner) op 7 Jan 2022 om 9:19 PST

Stoer dit 😀 #tvoh — Lianne van Veen (@Liedje87) 7 januari 2022

Yeah! Drag bij #tvoh ❤️ — 💉 Suzanne Unck (@suzanneunck) 7 januari 2022

Love all de rupaul muziek eronder wel #tvoh — Bigchipie (Niels) (@NielssTuinstra) 7 januari 2022

Nu al fan van Stevie Stunner❤️ #tvoh pic.twitter.com/lN51pNB2Iz — Only Sony (@only_sony) 7 januari 2022

Wat gaaf gedaan zeg! Die make-up is echt art. #tvoh — Carsastic ♪ 🦊 (@_Carsastic) 7 januari 2022

Prachtig zie je er uit #tvoh — Wilma 👩‍🦰 (@Wilma_092) 7 januari 2022

Wooow is dat makeup? Goed gedaan zeg! #tvoh — Claudia (@_cloudy_a) 7 januari 2022

Die ogen van de Drag, dat moeten effect lenzen zijn. Toch? Ja hè? #griezelig #tvoh — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) 7 januari 2022

Make-up tieten ik wist dat niet hè 😅 #tvoh — Adrienne Verhoeff (@a3kverhoeff) 7 januari 2022

Bron: The voice of Holland, Twitter