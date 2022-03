Andrea heeft in 2017 net een echtscheiding achter de rug als er bij haar borstkanker wordt geconstateerd. Ze herstelt hiervan, maar twee jaar later is het weer raak: deze keer maag- en botkanker. Dit is voor haar het begin van grote zorgen, zowel fysiek als financieel. Tot dan toe dopte ze altijd haar eigen boontjes en hoefde ze geen hulp. Maar nu ze al een tijd tussen wal en schip valt qua verzekeringen, de hypotheek van haar huis in haar eentje draagt en haar lijf steeds verder aftakelt, kon ze dat niet langer volhouden. Ze schakelde de hulp in van Martijn Krabbé en zijn team.

Niet lastig vallen

Ze heeft wel familie, maar die wil ze “niet met mijn problemen lastigvallen”, zegt Andrea. “Iedereen heeft zijn eigen dingen. Ik wil niet bij ze aankloppen totdat het echt niet anders meer kan.” Waar die grens ligt is voor iedereen anders, maar Martijn en zijn team zijn er al snel uit. “We moeten iets voor haar doen”, zegt de presentator. “Als je haar die trap op ziet ploeteren en naar de status van het huis kijkt, dat gaat zo niet langer.”

Naar een hospice

Martijn gaat in gesprek met Andrea. Hij vraagt haar hoe ze haar het best kunnen helpen. “Met het huis, inderdaad”, zegt ze. Martijn vraagt: “En dan wil je dus denk ik naar een gelijkvloerse woning?” Als Andrea knikt, vraagt hij door: “Wat is het alternatief? Als wij jou niet aan een andere woning zouden helpen?” Daar heeft Andrea ook al over nagedacht: “Dan moet ik op een gegeven moment hier beneden een bed neerzetten denk ik. En op termijn zelfs naar een hospice. Maar dat zijn dingen waarover ik me nu nog geen zorgen wil maken, omdat ik verder nog niet de hele dag alleen maar bezig ben met de ziekte in mijn hoofd.”

Grote overwaarde

Andrea staat nog vol in het leven en dus onderneemt het team actie. Als er een huis verkocht wordt in Uitstel van executie, wordt er meestal eerst wat geklust voordat hij de markt op gaat. Maar het huis van Andrea heeft zo’n grote overwaarde, dat hij gelijk met succes verkocht wordt. Ze betrekt daarna een appartement en met het geld dat over is, kan ze zichzelf lange tijd onderhouden. Haar financiële problemen én de problemen die het oude huis haar gaven, zijn in één keer opgelost.

Hoe Andrea praat over haar familie, is tekenend voor haar optimistische instelling. “Laatst zeiden mijn nichten tegen mij: ‘Als ons zou overkomen wat jou overkomen is, zouden we allemaal denk ik willen zijn als jij. Je houdt zo die positiviteit erin en klaagt nooit’. Dat vond ik wel echt een compliment.”

Herinneringen maken

Met het extra geld dat nog overblijft na de verhuizing, kan Andrea mooie herinneringen gaan maken met haar vriendinnen en liefde Dirk. Al heel haar leven droomt Andrea ervan om walvissen in het wild te zien. Martijn stuurt haar naar IJsland en eenmaal daar gaat het stel dik ingepakt met een boot het water op. Maar net als het lijkt alsof Andrea pech heeft, komt er ineens een walvis boven met zijn gracieuze staart. “Oh, wat prachtig, dat ik dit nog mee mag maken", vertelt ze emotioneel. Stralend belt ze Martijn na afloop op. Eindelijk heeft ze het geluk aan haar zijde.

De kijkers van Uitstel van executie zijn diep geraakt door Andrea en haar levensverhaal:

Bron: Uitstel van executie, Twitter