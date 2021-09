Kijkers van ‘Steenrijk, straatarm’ komen massaal in actie voor Luis

Het zit vader Luis absoluut niet mee, zagen de kijkers van Steenrijk, straatarm. Kort na de geboorte van zijn zoon Max overleed zijn vrouw en kwamen Luis en de inmiddels twaalfjarige Max er alleen voor te staan. Dat is sowieso al ontzettend moeilijk, maar was niet het enige dat de situatie van Luis en Max de laatste jaren pittig maakte.

Vijftig euro per week

De twee hebben namelijk maar vijftig euro per week te besteden, en dat leidt regelmatig tot serieuze geldnood. Het Belgische kasteel van Filip en zijn vrouw – compleet met luxe baden – opende voor hen een wereld die normaal ver van hun bed staat. Iets té ver, vinden de kijkers van Steenrijk, straatarm.

Reacties

Op Twitter gingen kijkers behoorlijk los: hier moest absoluut iets aan gedaan worden. De één kwam hartverwarmend met baanmogelijkheden op de proppen, de ander met een crowdfunding. Of de crowdfunding inmiddels in gang is gezet is nog onbekend, maar als het aan de kijkers ligt gaat die er zéker komen.

Kunnen we niet wat geld ophalen voor vader en zoon? Ik zou graag wat willen doneren en wellicht willen meer mensen dit. #dtv #steenrijkstraatarm — Arantxa (@arantxavheinde) 29 september 2021

is er een #werkgever in de buurt van #NieuwekerkaandeIJssel die en baan voor Louis heeft? HIJ VERLOOR ZIJN BAAN IN #CORONATIJD zie wat een bijzondere man die t verdiend in de uitzending van #steenrijkstraatarm #dtv — GJHAM (@Brabantsaapje) 29 september 2021

Wat een sympathieke man en lieve vader. Die hoeft vast niet lang te wachten op een nieuwe baan in de horeca! Type "Niet lullen maar poetsen!" #steenrijkstraatarm — Moqi (@Moqi96071332) 29 september 2021

#steenrijkstraatarm

Wie maakt er een online crowdfund aan voor Luis?https://t.co/bah5Vtpq3O misschien?



Denk dat er genoeg mensen willen storten. — Nol Brouwer (@brouwer_nol) 29 september 2021

Mocht je Luise uit #steenrijkstraatarm toevallig kennen of spreken…Heb een baan die prima op z’n lijf geschreven is. Ook nog eens in de buurt Wat een positiviteit en spirit! Goud gedaan man! @sbs6 #gelukmeteenglimlach #goudgedaan @fortunefactory https://t.co/v1EeVNDvqP — erik jan gulden (@erikjangulden61) 29 september 2021

Vader Luis is een fantastische vader voor zijn zoon Max. En Max is echt een leuke, jonge en vriendelijke gozer. Wat een hecht team samen, zo mooi om te zien. #steenrijkstraatarm — Maartje Voskuilen (@Maartje1704) 29 september 2021

Vader Luis verricht de belangrijkste taak die er is: zorgen dat zijn zoon een gelukkige jeugd heeft en opgroeit tot een stabiele volwassene, ondanks het gemis van zijn moeder. En die baan komt er ongetwijfeld wel weer #steenrijkstraatarm — Annelies Martens (@Lies2501) 29 september 2021

Bron: RTL nieuws