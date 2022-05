In Amazing Grace nemen – hoe kan het ook anders – acht bekende Nederlanders, verdeeld over twee teams, het tegen elkaar op. Van hen gaan er vier door naar de finale, die uiteraard door één deelnemer wordt gewonnen. Shirma Rouse, die onlangs nog vertelde over haar strijd tegen 55 overtollige kilo’s, en Berget Lewis mogen zich teamcaptain noemen. De presentatie van het programma is in handen van Giovanca Ostiana.

Dateverzoek uit onverwachte hoek

Twitter is wederom onverbiddelijk als het gaat om haar officieuze tv-recensies. Sommige gebruikers van het platform worden er ‘misselijk’ van, anderen vinden het ‘pijnlijk gênant’, ‘sentimenteel’ en ‘goedkoop’. Een enkeling is positief: ‘I LOVE THIS.’ Acteur Edwin Jonker, die Bridge over troubled water van Simon & Garfunkel uit zijn - onverwachts - gouden strot laat klinken, kan zelfs een indirect dateverzoek in zijn zak steken.

#amazinggrace Als Andre begraven zou zijn, zou hij zich omdraaien in zijn graf.... — Rene S. (@rene292929) 22 mei 2022

Gospel is onstaan uit pijn maar dit is pijnlijk gênant.#amazinggrace — Dennis Wels (@WelsDennis) 22 mei 2022

"Niet te snel oordelen", zeg ik tegen mezelf tijdens het nieuwe programma van de EO: #AmazingGrace.

Maar een berg snotterende BN-ers, (nu staat Roelvink b.v. "Kleine Jongen" van Hazes te zingen)

heeft geen ene donder met gospel en evangelie te maken.

Sentimenteel en goedkoop! — GielahT (@Gielah) 22 mei 2022