Bed & breakfast-eigenaren Theo en Roelof hebben volgens de kijkers namelijk wel wat weg van Frank en Rogier, het duo dat ooit Paleis voor een Prikkie en Steenrijk, straatarm presenteerde. (Voordat ze in een relatiecrisis terecht kwamen en dat via de media uitvochten).

Nieuwe seizoen Bed & breakfast op NPO 1

Het concept van Bed & breakfast is inmiddels bekend: elke aflevering logeren drie stelletjes allemaal een nachtje in elkaars B&B. De eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten op onderzoek uitgaan.

Na een uitje en een nachtje in de B&B, bepalen de gasten wat zij een overnachting waard vinden. Dit geld stoppen ze in een envelop en aan het eind van de uitzending kijken ze samen welke B&B het hoogste bedrag verzamelt, en dus gewonnen heeft.

Zijn Theo en Roelof uit Bed & breakfast de nieuwe Frank en Rogier?

Theo en Roelof runnen al dertien jaar een B&B in hartje Scheveningen, vertellen ze in het tv-programma van Omroep Max. Dat was geen lang gekoesterde droom, maar puur kapitalisme. Theo wilde namelijk helemaal geen B&B, maar hij veranderde van gedachten toen hij zag wat het opleverde.

Verder steelt de bed & breakfast van Reinie en Jos uit Noord-Brabant de show. Of eigenlijk doen hun dieren dat. Er lopen namelijk alpaca’s rond. Theo en Roelof denken dat het ‘gamba’s zijn. “Hoe heten die beesten die spugen? Gamba’s, gampies?” vraagt Roelof, doelend op lama’s.

Het alpacathema is helemaal doorgetrokken in de B&B. Zelfs tot het dekbedovertrek. Daar hebben de kijkers wel een mening over...

We hebben alles doorgetrokken in het thema 'Alpaca' en daarom zien jullie hier 'Rudolph the red nose reindeer' badjassen. #bedandbreakfast — Judith (@jsouverijn) 8 april 2022

Ik zou liever gaan slapen in het hok van die alpacas dan in dat huis. #bedandbreakfast — WilletjesWorld (@WilletjesWorld) 8 april 2022

Theo & Roelof de aliExpress versie van Frank & Rogier #benb — Natalia. (@Nataliaa93) 8 april 2022

In totaal bestaat het nieuwe seizoen uit acht afleveringen. Bed & breakfast is vanaf 8 april elke vrijdag om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Bron: Bed & breakfast