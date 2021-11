Kijkers vol lof over positiviteit eerste ‘Ik vertrek’-stel

En dat konden de kijkers wel waarderen.

Andere droom

Eigenlijk wil Ingrid haar hele leven al in Italië wonen. Maar haar man Edward geeft niks om pizza’s en pasta’s en is juist dol op treinen. Gelukkig delen ze samen de droom om in het buitenland te wonen. Als in het Duitse Ballenstedt een oud spoorwegstation voor 70.000 euro op hun pad komt, hoeven ze niet lang na te denken. Ondanks dat er al 18 jaar geen treinen meer rijden en het station in verval is geraakt, zien Ingrid en Edward er volop potentie in.

Zwammenplaag

Het plan is om er vakantieappartementen, een café en een vergaderruimte van te maken. Maar tijdens de eerste klusvakantie treffen ze een heleboel onaangename verrassingen aan. Zo zit er een zwammenplaag in de kelder, moet het dak compleet worden gerenoveerd en zit er houtworm in de balken. Hierdoor lopen de kosten gigantisch op, tot wel honderdduizenden euro’s. Er lijkt geen einde te komen aan de hoeveelheid werk. Toch blijven Ingrid en Edward positief. Bij hen is het glas duidelijk half vol.

Hoe gaat het nu met Ingrid en Edward?

Op de website van het programma laat het stel weten hoe het met hen gaat. In hoeverre zijn de plannen gerealiseerd? “Wij hebben het erg naar onze zin in Ballenstedt en missen het Nederlandse leven niet. De afgelopen 1,5 jaar is in een sneltreinvaart voorbij gegaan”, schrijven ze. “Het besef wat we allemaal hebben meegemaakt en klaargespeeld is er nog niet. Regelmatig knijpen we in elkaars arm om te geloven dat we niet dromen. Trots lopen we iedere dag door ons stationsgebouw. We wonen nog niet in ons station, want onze privéruimtes zijn nog niet klaar. Wij verwachten begin januari 2022 te verhuizen.” Verder verwachten ze dat ze vanaf april 2022 met de verhuur van beide appartementen van start kunnen gaan.

Vol verbazing

Op Twitter laten kijkers weten erg van de aflevering te hebben genoten. Ze zijn vooral onder de indruk van de positiviteit en het doorzettingsvermogen. “Ik heb vele durfprojecten gezien bij Ik vertrek, maar dit horrorstation slaat alles. Ontzag voor de tomeloze positiviteit van de eigenaren”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Genoten van Ik vertrek. Wat een doorzetters!”

Wat een toffe mensen vandaag bij #IkVertrek De ultieme mindset voor een avontuur als dit. Herkende er wel de Zwolse inborst in. — Fleur Besters (@FleurBesters) 4 november 2021

Wat een superleuk positief stel in #ikvertrek en wat zijn het doorzetters! Wat moet dat mooi worden. Petje af! pic.twitter.com/go0wkhK5Oi — 🍁Cart⭕⭕n Leentje🇳🇱🍁 (@Leentjevolgthet) 4 november 2021

Respect voor het stel dat een totaal vervallen station omtoverde in vakantieappartementen #ikvertrek — Renée Olsthoorn ⭕️ (@olsthoorn_renee) 4 november 2021

Wow die mensen echt respect. Vond het echt in begin een heel slecht plan #IkVertrek — Charly (@charly17485052) 4 november 2021

Ik heb vele durfprojecten gezien bij #ikvertrek maar dit horrorstation slaat alles. Ontzag voor de tomeloze positiviteit van de eigenaren. — Ronald Jager (@ronaldjager) 4 november 2021

Wat een mooie uitzending van #ikvertrek en ook een prachtig verslag op de website over hoe het nu met Edward en Ingrid gaat. Inspirerend! https://t.co/5q6D3dRwMd — Remy Wilshaus (@remywilshaus) 4 november 2021

Wat een heerlijk positieve vrouw. Die gun je een prachtig stationsgebouw #ikvertrek — Jennepen (@jenzand) 4 november 2021

Met Verbazing kijk ik deze aflevering. Wat een positieve mensen en zeer groot project. Wat zal de burgemeester blij zijn dat dit mooie gebouw behouden blijft. #ikvertrek — Roelien Middelveld (@RoelienMid) 4 november 2021

Het zijn doorzetters #ikvertrek — Lucie H 🇪🇺🇦🇺💉💉 (@LucieLeest) 4 november 2021

Genoten van #ikvertrek

Wat een doorzetters!



Manisch positief, aldus Inge.



Die houden we erin! — Jacoline Steegstra (@iJacoline) 4 november 2021

Bron: Ik vertrek, Twitter.