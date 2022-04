Het tv-programma Waar doen ze het van? volgt een half jaar lang vier gezinnen die moeten rondkomen van verschillende maandbudgetten. Hun geldstromen worden nauwlettend in de gaten gehouden, want wat komt er precies in en wat gaat eruit? Met name het gezin van Nadia blijft kijkers verbijsteren.

Duurzaam leven in een tiny house

Nadia woont met haar drie kinderen in Hengelo en moet rondkomen van € 1660 per maand. Met haar deelname wil ze Nederland laten zien dat je ook met heel weinig geld gelukkig kunt zijn. Daarnaast wil ze mensen inspireren op het gebied van duurzaam leven. Zelf woont ze namelijk met haar kinderen in een tiny house dat niet is aangesloten op het elektriciteitsnet of de riolering.

Verbijsterde reacties op het inkomen van Nadia

In de nieuwste aflevering is te zien dat Nadia aan het begin van de maand een bedrag van € 3.285,62 op haar rekening heeft staan. Als kinderbijslag krijgt ze € 770,97 per kwartaal. Verder werkt Nadia niet en krijgt ze een uitkering van € 973,26. Kijkers vinden het gek dat Nadia zo veel geld op de bank heeft staan, terwijl ze niet werkt maar wel elke maand geld krijgt van de overheid. “Ik vind het niet normaal van Nadia. € 4000 op haar rekening met een uitkering terwijl ze kan werken als juf en ook als kapster”, schrijft een kijker. Iemand anders reageert met: “Ze krijgt het gewoon. Voor iemand die niet werkt is dit een hoog inkomen. Begint de maand met € 3285. Daar ben ik de maand nog nooit mee begonnen.”

Ik vindt het niet normaal van die Nadia. 4.000 euro op haar rekening met een uitkering terwijl ze kan werken als juf en ook kapster. Uwv doe er iets mee #waardoenzehetvan #uwv #toeslagenschandaal — Remco Blaauw (@RemcoBlaauw) 13 april 2022

Meer dan 4K aan t eind van de maand ??? Met een uitkering ??? Ik wou dat ik t had aan t begin van de maand. Hoe dan ? #waardoenzehetvan — Hans op de Weegh (@jmweegh) 13 april 2022

Nadia heeft een laag inkomen ? Ze krijgt het gewoon. Voor iemand die niet werkt is dit een hoog inkomen. Begint de maand met 3285 ? Daar ben ik de maand nog nooit mee begonnen ! En ik werk gewoon ! #waardoenzehetvan pic.twitter.com/g2JRlyqGkJ — Joe Skinhead The Baptist (@WaqJohn) 13 april 2022

Nadia geeft thuisonderwijs

Verder geeft Nadia haar drie kinderen thuis les. Zij gaan dus niet naar school, maar krijgen iedere dag rekenen en taal van hun moeder. Nadia heeft de pabo gedaan en volgens haar zit onderwijs in haar bloed. “Mijn broer geeft ook les in het onderwijs. Mijn vader ook. Dus het zit gewoon een beetje in de familie.” Het geven van thuisonderwijs heeft verschillende voordelen, zegt de moeder van drie. Zo hoeft ze bijvoorbeeld niet iedere dag vroeg op. Maar die opmerking schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

Waar doen ze het van?-kijkers kritisch

“Thuisonderwijs geven als het niet om medische redenen noodzakelijk is, vind ik echt een vorm van narcisme. Hoe absurd is het om te denken dat jij als ouder álle kennis en inzichten in huis hebt die nodig zijn voor de ontwikkeling van je kinderen?”, klinkt het op Twitter. Een andere kijker schrijft: “Nadia: ‘Helaas is er geen subsidie voor thuisonderwijs’. Alsof je al niet genoeg ontvangt.”

Vind dit tweede seizoen echt heel bijzonder. Bij de helft van de gezinnen zit ik met stijgende verbazing te kijken… Waarom heeft Nadia een bijstandsuitkering en werkt ze niet gewoon? Hier zijn uitkeringen wat mij betreft absoluut niet voor bedoeld. #waardoenzehetvan — Jelmer Stienstra 🚜📵💉 (@jelmo87) 13 april 2022

Kijkers Waar doen ze het van? verbijsterd over uitkering met veel toeslagen van moeder Nadia versus hardwerkend gezin dat sportlessen niet kan betalen @RTLBoulevard #waardoenzehetvan #werkenmoetlonen straks ook aow voor freerider Nadia. — Anna (@AnnaH0fland) 14 april 2022

Waarom gaat die Nadia niet gewoon werken. Dat zelfvoorzienend leven is schijnbaar ook niet zo gezond, ken genoeg 70plussers die er jonger uitzien dan zij. En wat komt er van die kinderen terecht #pesten #waardoenzehetvan — H van vlierden (@Harald1408) 14 april 2022

Lekker stoppen met de uitkering. Dan gaat ze zelf snel genoeg voor de klas, en groeien de kinderen normaal op. Twee vliegen in 1 klap! #waardoenzehetvan — Sietse1980🇳🇱🇪🇺🇮🇹 (@Sietse80) 13 april 2022

Nadia: “helaas is er geen subsidie voor thuisonderwijs”. Alsof je al niet genoeg ontvangt #waardoenzehetvan — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 13 april 2022

Je zou toch zeggen dat Nadia gewoon les kan geven op een school? Dan hoeft ze ook geen bijstandsuitkering..Waarom kiest ze voor thuisonderwijs? #Waardoenzehetvan — Alberdina🧜 Chatarina.🇳🇱 🌍🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) 13 april 2022

Lekker thuisonderwijs geven. "Uit overtuiging". Van onze belastingcenten. Arme kinderen. #waardoenzehetvan #NPO1 — Roel Cobben (@roel_cobben) 13 april 2022

Is dat echt thuisonderwijs? De hele dag je chipjes tellen en hoevaak je op de trampoline springt? En geschiedenis, aardrijkskunde en spelling? Het zal aan mij liggen, ik snap t niet. Die tiny houses zijn wel schattig trouwens. #waardoenzehetvan — Petra Baks (@PetraBaks) 13 april 2022

Ja Nadia, klets jezelf er maar uit. Dat je zelf niks geeft om sociale contacten, betekent niet dat je kinderen die niet nodig hebben om hun draai in de maatschappij te vinden. Bijvoorbeeld via schoolonderwijs #waardoenzehetvan pic.twitter.com/cLeSEdceyW — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 13 april 2022

Thuisonderwijs geven (PO én VO) als het niet om medische redenen noodzakelijk is, vind ik echt een vorm van narcisme. Hoe absurd is het om te denken dat jij als ouder álle kennis en inzichten in huis hebt die nodig zijn voor de ontwikkeling van je kinderen? #WaarDoenZeHetVan — Susanne (@suusonline) 13 april 2022

Uit principe thuisonderwijs geven en tegelijk een uitkering ontvangen?



Jeuk#waardoenzehetvan — Gaat lekker zo! (@Tja43778434) 13 april 2022

Bron: Waar doen ze het van?, Twitter