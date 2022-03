Nadia en haar gezin wonen in een tiny house en moeten rondkomen van slechts € 1160 per maand. Voor de meeste mensen zou dit met drie kinderen érg krap worden, maar Nadia heeft er geen moeite mee. Ze houdt haar uitgaven nauwlettend in de gaten en is daarnaast erg zuinig.

Ei als shampoo

Omdat ze off the grid leeft, gebruikt ze geen stroomnet, gasleiding of riolering. Ze maakt heel af en toe een uitzondering als het gaat om het gebruik van een waterleiding, maar eigenlijk vangt ze vooral regenwater op om de was te draaien of om zichzelf en haar kinderen te baden. Tijdens het baden wordt er geen shampoo gebruikt, maar worden de haren van de kinderen met ei gewassen omdat dit volgens Nadia ‘heel voedzaam is voor je haar’.

Kijkers reageren op ‘Waar doen ze het van?’

En daar blijft het niet bij: wassen doet Nadia namelijk ook zonder waspoeder of wasverzachter. Azijn is haar favoriete middeltje om te gebruiken voor de was. Het water waar de kinderen zich in baden gebruikt ze om te wassen. Deze manier van leven zorgt bij veel kijkers toch wel voor lichtelijke walging.

Misselijk werd ik ervan. Bah met smerig badwater je kleding wassen. 🤮 #waardoenzehetvan — Edith_van_G (@Edith_van_G) 31 maart 2022

Je moet je niet laten leiden door het hebben van (veel) geld maar de zuinigheid van Nadia is ook wel een beetje treurig. Ze heeft best budget dus er een beetje van genieten met je kinderen mag ook wel hoor. #waardoenzehetvan — Marjolein (@marjoleinlein) 30 maart 2022

Vies mens die Nadia #waardoenzehetvan — Marjanne de Bie (@Marjannedebie) 30 maart 2022

Met het badwater van de kinderen wordt de was gedaan.

Hoe vies waren die kinderen? Hoe moet je was ooit schoon worden met dit water?#waardoenzehetvan pic.twitter.com/P4l3R40weE — Wendy 🐝 (@hommelheup) 30 maart 2022

Wassen in smerig badwater…Er zijn grenzen.. #Waardoenzehetvan — Alberdina🧜 Chatarina.🇳🇱 🌍🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) 30 maart 2022

Ze gebruikt het oude badwater om kleren te wassen?! #waardoenzehetvan pic.twitter.com/CwWTxIcpf4 — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) 30 maart 2022

Bron: Waar doen ze het van?, Twitter