Kijkers weten het nu al zeker: dít zijn de finalisten van ‘Heel Holland bakt’

In de Van Gogh-aflevering van Heel Holland Bakt die zondagavond te zien was, werd weer duidelijk dat bakken en kunst eigenaardig dicht bij elkaar liggen. De creaties van de bakkers waren niet alleen heerlijk, maar ook beeldschoon. Zo werd de Van Gogh-creatie van Zineb met veel oh’s en ah’s ontvangen en kon de jury ook alleen maar versteld staan van het zelfportret van Jan.

Jan heeft een “mollig” biscuit gemaakt zegt ons Janny.



Wat een woordenkunstenaar is dat toch, os Sjan.#hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/mrIW6VUZUA — Sanne Claassen 🥐🫖🥞 (@DaalSanne) 1 januari 2023

De finalisten van Heel Holland bakt

Het moge duidelijk zijn: ondanks een wat turbulente start, laten de deelnemers van het jubileumseizoen van Heel Holland bakt zien dat zij flink wat baktalent in huis hebben. Sommigen meer dan anderen, zo blijkt wel. Want als we de kijkers moeten geloven, is het al duidelijk welke bakkers de finale gaan halen. Op Twitter klinken lyrische geluiden over twee bakkers in het bijzonder.

Zineb en Jan

We hebben het dan over Zineb en Jan. Deze twee baktalenten hebben tot nu toe geen halve taarten of ingestorte baksels ingeleverd. Integendeel. De managementondersteuner en de tegelzetter zijn beiden behoorlijk perfectionistisch en leveren alleen de knapste baksels in. En dat is volgens de kijkers de reden dat zij de finale behalen.

Ook Geraldine en Mercedes gooien hoge ogen bij de kijkers. Zouden zij het tegen elkaar opnemen voor de derde finaleplek?

Nou de winnaar van dit seizoen wordt Jan of Zineb.

Deze twee zijn fantastisch!#hhb #heelhollandbakt — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 1 januari 2023

Zineb, Jan, Geraldine zijn wel finalemateriaal verwacht ik. Die van Mercedes vind ik ook prachtig!! #HHB — Claudia (@_cloudy_a) 25 december 2022

Mijn voorspelling voor wie er in de finale komen:



Jan, Mercedes en Zineb. #hhb #heelhollandbakt — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) 25 december 2022

Jan en Zineb zijn wel aan elkaar gewaagd. Allebei erg goed. #HHB — ON/OFFICE werker 💻 ❤💜 (@JeannevanH) 1 januari 2023

Jan is het meest artistiek en Zineb is het grootste bak talent ♥️ #HHB — Druktemaker 🟢 (@Alsikmenietdruk) 1 januari 2023

#heelhollandbakt #HHB



Jan mag wat mij betreft winnen — Wybren 🌈 (@DerWybren) 1 januari 2023

Ik zie het al aankomen. Zineb gaat dit seizoen winnen. #markmywords #hhb — Django (@DjangoReinhardd) 1 januari 2023

Kunnen we Jan niet gewoon alvast de titel geven? #hhb — Ellen (@Dipshitsch) 1 januari 2023

