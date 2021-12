Let op: dit artikel bevat spoilers over de uitslag.

Anouk Maas, Britte Lagcher, Robbert Rodenburg en Do strijden zondagavond om de titel Robinson 2021. En dat is een barre strijd vol heftige proeven. “Je voelt geen pijn", legt Do uit tijdens de finale-aflevering. “Je gaat gewoon door totdat je er dood bij neervalt.”

De eerste afvaller

Helaas mag haar strijd niet baten en als eerste finalist valt ze af. Iets wat ze ‘echt, echt klote’ noemt. Toch is ze heel trots op zichzelf. “Je bent tot zo veel meer in staat dan dat je jezelf geeft. Dat geeft hoop en dat wil ik m’n kinderen ook meegeven.”

Robinson 2021

De bloedstollend spannende finale ging verder tussen Britte, Anouk en Robbert. En dan komen de drie aan bij het laatste onderdeel: bijlen gooien. “Dit was lastiger dan ik had gedacht", blikt Robbert terug op dat onderdeel. Maar hij zet door en, jawel, sleept de overwinning binnen.

Jongste winnaar ooit

Een euforisch moment. Robbert spring lachend in het rond. “Ik ben zo blij en trots", zegt hij over zijn winst. Terecht ook: met zijn 23 jaar is Robbert Rodenburg de jongste Expeditie-winnaar ooit.

Lovende reacties

En dat is niet de enige reden dat hij een speciale winnaar is. Op Twitter gaan kijkers van het programma los op de winst van Robbert. Iedereen is lyrisch over de jongste telg en de manier waarop hij het spel heeft gespeeld. “Ik gunde het je zo", schrijft iemand. “Alleen al om je heerlijk oprechte en innemende persoonlijkheid.” Daar zijn velen het roerend mee eens. De complimenten voor Robbert stromen binnen en velen noemen hem een ‘mooi mens'.

Haha Robbert zat al te shinen en te lachen vanaf minuut 1 van de uitzending. Het is hem gegund. Mooi mens #ExpeditieRobinson — Bella'sboss (@Floydi_bellini) 19 december 2021

Yes Robbert gefeliciteerd ik gunde het je zo, alleen al om je heerlijk oprechte & innemende persoonlijkheid #expeditierobinson — Lauren (@Lauren70210773) 19 december 2021

Dat Robbert zou winnen zag je al bij binnenkomst aan z'n gezicht, maar hoe leuk! 🥳 Het is hem echt gegund, wat een leuke gozer 😊 Geen smerige spelletjes enzo.. Terechte winnaar 😉 #ExpeditieRobinson — Debuurvrouwzegt 🏳️‍🌈🐕 (@Debuurvrouwzegt) 19 december 2021

JAAAAAAAAA!! HE DID IT!!!



En hoe!!! Geen gekonkel, sociaal, eigen spel, genoten en gestreden!!



ROBBERT is Robinson 2021!!!#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/4oLttF2KO5 — Judith (@Knuffel_Juf) 19 december 2021

En ik huil en drink met hem mee. Wat een mooie lieve winnaar hebben we dit jaar! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/LKiI8doKKY — 🔸Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) 19 december 2021

Bron: Twitter.