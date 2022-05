Kijkje achter de schermen bij juicekanaal Yvonne Coldeweijer: zo makkelijk gaan die beschuldigingen dus

Op de video is te zien hoe Talitha voor de spiegel staat te rommelen in haar handtas en daarna een beweging maakt die zou impliceren dat ze coke snuift. Niet echt, want BNR produceerde de video zelf om te checken hoe makkelijk de beschuldigingen nu precies gaan. Heel makkelijk, want ‘juice’koningin Yvonne gebruikte de beelden om de presentatrice te beschuldigen van drugsgebruik. Wel had ze erbij gedeeld dat de beelden misschien wel nep zouden kunnen zijn.

Toch gepubliceerd

In een nieuwsbericht deelt BNR dat Yvonne binnen tien minuten op de ingezonden beelden reageerde: “OMG! Savage, deze video”. Een dag later stonden de beelden op haar Telegramkanaal, de plek waar inmiddels duizenden mensen tien euro per maand betalen om haar scoops als eerste te kunnen bekijken.

Wel heel verdacht

BNR deed deze ‘test’, omdat de rechtbank van Amsterdam Yvonnes kanalen als journalistiek beschouwt. Yvonne nam volgens BNR de moeite om Talitha een berichtje te sturen ter verificatie, maar toen de presentatrice haar drugsgebruik ontkende en de roddeltante blokkeerde, vond Yvonne dat een reden om het alsnog te brengen. “Je maakt jezelf nu wel heel verdacht”, schreef ze terug en plaatste de video online voor haar volgers.

Juicekanalen

Spraakmakende geruchten en waarheden over Bekende Nederlanders worden zonder pardon gedeeld op roddel(‘juice’)kanalen, zoals die van Yvonne, die zich ook wel Alberta Verlinde noemde. Eerder waren haar kanalen de bron van onder andere de relatieperikelen van André Hazes en de vermeende schandalen rondom seksueel misbruik door Marco Borsato en Ali B.

Bron: BNR