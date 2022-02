Popcorn klaar? Kijken maar!

Tip 1: Demetri Martin - Live (at the Time)

Zin om in een uurtje kostelijk vermaakt te worden? Geen zin in lange verhalen over relatie-issues, politieke problemen en andere narigheid? Zet dan Demitri Martin op! Hij is een onwijs droge komiek die de meest bizarre onderwerpen bespreekt, van aerodynamische crackers tot vampierwalrussen. Iedere scène die hij doet duurt maar een paar minuten, dus dit is ook een fijne show om aan te zetten als je snel afgeleid raakt.

Tip 2: Hannah Gadsby - Nanette

Juist behoefte aan iets serieuzers? Dan is de show Nanette van Hannah Gadsby misschien wel wat voor jou. Ze vertelt aanvankelijk op een luchtige en ironische manier hoe het was om als lesbische tiener op te groeien in het bekrompen Tasmanië van eind vorige eeuw. Maar al snel vraagt het onderwerp ook om een wat serieuzere benadering en dat doet Hannah op briljante wijze. Een mooi, maar hartverscheurend verhaal is het resultaat dat je waarschijnlijk nog een tijdlang bijblijft na het kijken!

Tip 3: John Mulaney - Kid Gorgeous at Radio City

Deze alom geroemde comedian kijkt in een steengoede show terug op zijn schooltijd, bizarre ontmoetingen met wereldsterren en op zijn prettig gestoorde familie. Zelf over allang besproken onderwerpen, zoals Donald Trump, weet John Mulaney nog iets origineels te grappen. David Letterman noemde het werk van John Mulaney ooit ‘de toekomst van comedy’ en daar zijn wij het helemaal mee eens!

Tip 4: Daniël Arends - Carte Blanche

Hoewel Daniël regelmatig uitgewerkte comedyshows speelt, staan er op Netflix ook drie stand-up shows. Carte Blanche is er daar één van en volgens velen ook de beste. Het werk van Daniël zit doorgaans vol zelfspot, maar hij weet maar al te goed de vinger op de gevoelige plek te leggen. Daarbij weet je als kijker nooit of hij nou aan het fantaseren, improviseren of zelfs aan het liegen is, en die verwarring is nou precies wat Daniël zo goed maakt.

Tip 5: Bo Burnham - Inside

Deze show is anders dan de anderen in dit lijstje. Het is namelijk eigenlijk een film, gemaakt door comedian Bo Burnham in zijn eentje, tijdens de lockdown. Hij is zelf de enige ‘acteur’ in de film, die hij ook zelf regisseerde en monteerde. Hij wisselt in dit werk tussen muziek, comedy en theater om zijn herkenbare verhaal over hoe zijn mentale gezondheid achteruit ging in de pandemie te vertellen. Een fijne wegkijker voor een weekendavond!

Bron: Superguide, Manners,