Kijktip! Heftige documentaire ‘Alleen tegen de staat’ over slachtoffers van de toeslagenaffaire

In de docu van regisseur Stijn Bouma vertellen de moeders wat het voor hen betekende om door de Belastingdienst ten onrechte te worden beschuldigd van fraude. Hoe hun leven en dat van hun kinderen werd verwoest door een systeem waaruit iedere menselijke maat was verdwenen.

Een stem en gezicht

Bouma vertelt in een interview met het NRC dat hij de slachtoffers met de documentaire een stem wil geven. Voor research ging hij langs bij Derya, een van de gedupeerden die ook in de docu zit. “Ik heb vijf uur gruwelijke verhalen aangehoord, ik kwam echt geshockt thuis. Dit is zó groot, dacht ik, en zó pijnlijk. Ik had de indruk dat het niet helemaal tot Nederland doordrong. Dat maakte me woest.” Bouma kon hun schulden niet betalen en van juridische zaken wist hij niks. “Maar ik kan ze wel een stem en een gezicht geven. Ik kan voor hun een megafoon zijn.”

Zoon uit huis geplaatst

Janet, een van de gedupeerde moeders, vertelt in Alleen tegen de staat dat haar zoon uit huis werd geplaatst. Hoe kan dit een gevolg zijn van een belastingschuld? “Tja, ze vonden blijkbaar dat ze niet meer kon functioneren, dat ze te arm was om een kind groot te brengen. Ik weet ook niet precies hoe dat gegaan is, maar ik weet wel dat honderden, misschien wel duizenden kinderen van gedupeerden uit huis zijn gehaald.”

In gesprek met Libelle

Begin dit jaar sprak Libelle met Janet Ramesar. De problemen met de belastingdienst begonnen bij Janet al eind 2010. Ze was toen 25 jaar, moeder van een zoontje en net gescheiden. “Uit een rapport is gebleken dat die fout bij de kinderopvang lag, maar toch werd de toeslag stopgezet en moest ik minimaal 30.000 euro terugbetalen.” Toen Janet in 2017 ook nog eens werd ontslagen, stortte ze in. Het hele interview lees je hier.

Ook spraken we met Derya. “Zeven jaar lang vocht ik keihard om overeind te blijven. Ik dealde met schulden, de gedwongen verkoop van mijn huis en armoede. Al die jaren stond ik onder zware druk en hoge spanning. Toen dat niet meer hoefde, dacht ik dat alles beter zou gaan. Maar het gaat slechter dan ooit”. Lees hier haar verhaal.

De 2Doc: Alleen tegen de staat is maandag 20 september om 20.30 uur te zien op NPO2.

Bron: NRC, TVgids.nl.