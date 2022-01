Kiki (16) versiert eigen urn in ‘Over mijn lijk’ en kijkers houden het niet droog

Als Kiki 14 jaar is, krijgt ze tijdens een vakantie in Bangkok last van haar gezondheid. Ze wordt teruggevlogen naar Nederland en krijgt al snel de diagnose leverkanker. Er worden ook uitzaaiingen in haar longen gevonden. In Over mijn lijk volgen we haar tijdens de laatste maanden van haar leven. In de aflevering van woensdagavond gaat Kiki op zoek naar een eigen urn om te versieren.

Genieten van het leven

Eigenlijk wil Kiki nog niet bezig zijn met alle dingen die met de dood te maken hebben, zoals haar uitvaart, de muziek of de locatie. Het liefst geniet ze nog zoveel mogelijk van het leven. Daarom gaat ze trouwjurken passen, gek doen met vriendinnen en vliegen. Toch wil ze wel graag haar eigen urn uitzoeken.

Thuis in Venray

Kiki vertelt dat ze in eerste instantie begraven wil worden, maar nu een crematie een mooier idee vindt. Dan zijn haar ouders en zusje altijd dichtbij. “Ik vind een grafplaats altijd een beetje somber en sommige graven zijn een beetje verlaten en verdrietig en zo. Ik sta liever gewoon altijd bij papa en mama. En als ze me dan nodig hebben, dan hoeven ze niet naar een begraafplaats te gaan.”

Graag thuis blijven

Bovendien vindt ze het een fijn idee dat haar familie wat as kan meenemen en uitstrooien als ze op reis gaan. Maar, waarschuwt Kiki, ze mogen niet alles opmaken, want ze wil graag nog thuis blijven. Zusje Anouk is heel eerlijk en vindt het uitstrooien maar een gek idee. “Dan zit er gewoon een stukje Kiki in de lucht”, vertelt ze. “Het is wel mooi, maar wel een beetje een raar idee.”

Urn versieren

Kiki gaat samen met haar zusje, vader en moeder naar een atelier om haar eigen urn uit te zoeken. Hoewel de ongeneeslijk zieke Kiki weet dat ze niet lang meer zal leven, blijft ze grapjes maken. “Ik wist niet dat ik zo groot zou worden in poeder”, zegt ze lachend.

Aangezien Kiki een creatieveling is, wil ze de urn graag samen met zusje Anouk versieren met vlinders en bloemen. “Het is fijn dat we het samen kunnen doen”, vertelt Kiki. “Als het toch gebeurt, dan kun je er toch maar beter een mooi momentje van maken.” De urn komt straks op een speciaal plekje onder een spotje in de inbouwkast.

Een kleintje voor haar zusje

Als de urn met craquelépatroon, gekleurde bloemen en vlinders drie maanden later af is, krijgt Kiki tranen in haar ogen: “Ik vind hem echt heel mooi.” Voor haar jongere zusje Anouk is er een kleine versie. “Dan kan je een klein stukje van mijn as op je kamer zetten als je dat zou willen”, legt Kiki uit. Het is voor beiden een emotioneel moment. De zusjes geven elkaar huilend een knuffel.

Ontroerende reacties

Kijkers zijn diep geraakt door de aflevering en vinden het verschrikkelijk om te zien hoe zo’n jong meisje haar eigen urn versiert. “Pff... het zou niet moeten mogen”, zegt een kijker. Een ander reageert met: “Een meisje van 16, dat haar zelfgemaakte urn uitpakt. En het resultaat bespreekt met haar ouders. Hartverscheurend!”

Eén van haar Kiki’s dromen was om de uitzendingen van Over mijn lijk nog op televisie te kunnen zien, maar dat haalde ze helaas niet. Ze overleed op 14 juli 2021.

Mijn hart breekt wanneer ik Kiki van 16 jaar!! haar urn zie uitkiezen💔 #oml — Marianne R. (@montflor) 26 januari 2022

Hartverscheurend Kiki die naar eigen urn kijkt en een eigen urntje voor haar zusje .. hoe lief #overmijnlijk #oml — dennis van den brul (@dennisvandebrul) 26 januari 2022

Pff het zou niet mogen he als 16 jarige je urn te moeten zoeken😔😔#oml #overmijnlijk — graytje (@graytjefcu) 26 januari 2022

Een meisje van 16, dat haar zelfgemaakte urn uitpakt. En het resultaat bespreekt met haar ouders. Hartverscheurend. #oml #overmijnlijk — John vax Sliedregt (@johnvsliedregt) 26 januari 2022

Echt zo mooi dat de zus van Kiki een kleine urn kreeg om haar zus altijd mee te nemen. Brak me echt. 💔 Volgende week is mijn broer er al 12 jaar niet meer. #overmijnlijk — Sanne 🍒 (@Sanneke89) 26 januari 2022

16 jaar, en dan de urn voor jezelf uit moeten zoeken #overmijnlijk pic.twitter.com/YEIVF1s9jb — Celticore (@celticore) 26 januari 2022

Als 16 jarige je eigen urn versieren…#OverMijnLijk



Ik trek dit heel slecht…. pic.twitter.com/AthmTZHuwB — Ina (@Babloth) 26 januari 2022

Het zusje, die een mini urn krijgt om in de toekomst de as van haar zus in te doen…



Kan iemand even tissues naar me gooien? #overmijnlijk pic.twitter.com/NwA8CUgIM0 — Pats 📷 (@pats_75) 26 januari 2022

Echt.... een urn uitzoeken op je 16e... vreselijk verdrietig #overmijnlijk pic.twitter.com/9d5FFKI81U — Debbie 🎸 (@KleineEngel11) 26 januari 2022

Bron: Over mijn lijk, Twitter