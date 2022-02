“Dit is mijn kanjerketting”, vertelt Kiki trots. “Die krijg je als je begint aan een kankertraject.” De ketting begint met je naam en daarna krijg je bij elke nare gebeurtenis zoals bloedprikken, een scan of een spoedopname, een nieuwe kraal. De ketting is zó lang, dat hij het hele bed inneemt.

Vrolijke kralen

“Maar we maken zelf ook leuke kralen”, vertelt Kiki verder. “We krijgen hier alleen maar kralen als er iets niet-leuks gebeurt. Nu hebben we bedacht dat we kralen gaan maken voor als er wél iets leuks gebeurt.” Ze laat twee vrolijke kralen met carnavalskleuren en Mickey Mouse-oren zien. “Hier hadden we carnaval en hier zijn we naar Disneyland geweest.” Een andere kraal is een hondje, toen kregen ze hond Molly. Ook haar zestiende verjaardag heeft een eigen kraal. “Ik ben echt superblij dat ik nog 16 ben geworden.”

Kiki gaat met haar handen door haar meterslange kralen heen. “Dus dit is mijn ketting en die vertelt eigenlijk mijn hele verhaal.”

Uitzaaiingen

Helaas zijn voor Kiki de slechte kralen niet meer in te halen door de leuke. In de aflevering van woensdag is te zien dat ze weer een slechte kraal krijgt. Ze heeft leverkanker met uitzaaiingen in haar longen, maar sinds kort heeft ze ook pijn in haar rug en schouder. De arts heeft na afloop van de scan slecht nieuws: er zijn nieuwe uitzaaiingen te zien, dit keer in haar ruggenwervel.

De dood

Wanneer Kiki en presentator Tim Hofman later op het strand in Renesse zijn, vraagt hij haar of de uitslag van de scan haar anders over de dood doet denken. “Nee, ik denk er niet echt anders over eigenlijk”, geeft ze eerlijk toe. Ze legt uit dat haar vriendinnetje, die ze in het ziekenhuis had ontmoet, pas is overleden aan kanker. “Dus dan ga ik naar haar toe”, zegt ze. “Dat stelt me gerust. Al vind ik het nog steeds wel eng hoor.”

Kiki is op 14 juli 2021 op 16-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van leverkanker.

Bron: Over mijn lijk, Twitter