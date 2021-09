Kim-Lian van der Meij onthult droomlocatie voor haar huwelijksfeest

In de online serie Op de gevoelige plaat van William Rutten vertelt ze haar droomlocatie.

Dé vraag

In 2003 ontmoette Kim-Lian haar aanstaande Daniel Gibson. Ze hebben samen een dochter en twee zonen, maar getrouwd zijn ze nog niet. “Geduld is een schone zaak...Na 17 jaar verkering heeft ie eindelijk DE vraag gesteld. Uiteraard zei ik: JA! ”, schreef Kim-Lian eerder op Instagram. Tijdens haar wekelijks mountainbikeritje werd ze in september vorig jaar zomaar tóch ten huwelijk gevraagd.

Droomlocatie

De 39-jarige Kim-Lian verklapt nu waar ze het liefst zou willen trouwen. “Op een Zweeds eiland. Dat is wel het idee, iedereen daarnaartoe en dan lekker een weekend met z’n allen feest vieren.” Corona maakte concrete trouwplannen maken lastig, maar inmiddels droomt ze volop over die ene speciale dag. “Volgend jaar hoop ik...”, antwoordt ze op de vraag wanneer het zover is.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Kim-Lian van der Meij (@kimlianvdmeij) op 6 Sep 2021 om 1:54 PDT

Bron: Shownieuws