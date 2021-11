Kind met studiekeuzestress? Déze mogelijkheden zijn de toekomst

Libelle samen met EnergieGenie.nl

Het valt niet mee om op jonge leeftijd de juiste keuze te maken voor later. Het is belangrijk dat je kroost een profielrichting kiest die goed bij hem of haar past en waar plezier uit wordt gehaald. Maar als ouder vind je het net zo belangrijk dat er later een mooie carrière op hem of haar ligt te wachten.

Het klimaat is de toekomst

Wie een beetje het nieuws volgt weet: we moeten fossiele bronnen vervangen door duurzame energie. Hoe sneller, hoe beter. De overgang naar nieuwe energiebronnen noem je de energietransitie.

Ooit gingen we over van koken op hout naar koken op kolen. Vervolgens gingen we koken op aardgas. Nu gaat de gaskraan dicht. Kolencentrales sluiten en energiebedrijven bouwen grote windparken op zee. We gaan over van fossiele energiebronnen op duurzame of hernieuwbare energie. En dus ligt juist dáár de toekomst, en daarmee ook de banen van de toekomst.

Alle informatie bij elkaar

Maar om een fossielvrije samenleving binnen één generatie te realiseren, is het belangrijk om de jongeren van nu goed te informeren over de overgang naar duurzame energie. Online is al veel te vinden, maar geen informatie die zich echt richt op middelbare scholieren. Terwijl het wel over hun toekomst gaat. Daarom heeft Vattenfall de opdracht gegeven om een geheel onafhankelijk platform te ontwikkelen over klimaatverandering en de energietransitie: EnergieGenie.nl. Boordevol informatie over energie en de overgang naar duurzame, schone bronnen.



EnergieGenie

Kijk eens samen met je zoon of dochter op EnergieGenie.nl, want hier kan hij of zij alles vinden over de energietransitie. Bijvoorbeeld een geschikt onderwerp en nuttige informatie voor een goed (profiel)werkstuk. Van zonne-energie tot biomassa: alle onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Ook kunnen zij er leuke en leerzame quizzen doen om hun eigen kennis te testen. Daarnaast laat de jobswipe de diversiteit in banen in de energie zien, én welke van deze banen het beste bij hen past.

EnergieGenie.nl is een initiatief van Vattenfall.