Kinderen kunnen straks misschien twee achternamen krijgen, maar hoe zit het als zíj dan weer kinderen krijgen?

Hoe is het nu?

Op dit moment is het zo dat je als ouders kunt kiezen om je baby de achternaam van óf de vader, óf de moeder mee te geven, ongeacht of het kind uit een geregistreerd partnerschap of huwelijk voortkomt. Als je als ouder geen keuze maakt, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Is de vader niet bekend of wordt die niet als zodanig geregistreerd, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Hoe kan het worden?

Het wetsvoorstel dat de minister indiende zou het mogelijk maken om een kind dus beide achternamen mee te geven, geschreven als één achternaam. Dus zonder koppelteken. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld moeder Maartje Bloem en vader Simon de Koning een dochter zouden krijgen die als achternaam Bloem, De Koning, Bloem de Koning óf Koning de Bloem kan hebben. De keuze is aan de ouders.

Waarom is dit nodig?

Het meekrijgen van zowel de achternaam van de vader, als van de moeder, kan voor meer verbondenheid zorgen binnen een gezin. Zeker als de ouders zelf niet één achternaam delen, wat steeds vaker het geval is. In veel Europese landen is deze manier van achternamen toebedelen al heel lang normaal: in Spanje bijvoorbeeld krijgen kinderen automatisch zowel de achternaam van de vader als van de moeder, in die volgorde, tenzij de ouders daar bewust een andere keuze in maken. Ook in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk bestaat de optie voor een dubbele achternaam.

Hoe zit het met eindeloze achternamen?

Maar hoe zit het dan als je als kind straks een samengestelde achternaam krijgt, en dat kind dan vervolgens later zelf wéér kinderen krijgt? Het wetsvoorstel dat de demissionair minister Dekker doet komt voort uit een motie die D66 indiende in 2019. In die motie, en ook in het meer recente wetsvoorstel, is opgenomen dat een kind maximaal twee namen kan dragen. De ouders maken de keuze welke delen van hun achternamen meegenomen worden.

Slim geregeld

Dus stel we hebben straks de dochter van Maartje en Simon met de samengestelde achternaam Bloem de Koning en zij ontmoet iemand met samengestelde achternaam Klooster de Wit, dan zou een kind daaruit bijvoorbeeld Bloem de Wit heten. Niet Bloem de Koning Klooster de Wit of andersom. “Je kan niet met vier achternamen rondlopen, en dan acht en dan zestien", legde D66-initiator Laura Kraak destijds uit aan de NOS. “Je kiest daarom bijvoorbeeld één naam van de vader en van de moeder, of allebei van de moeder of allebei van de vader. Maar niet meer dan twee.”

Bron: NOS, ABB.