Kinderen Peter R. de Vries: “Die afscheidsbrief mochten we pas openen als hem iets overkwam”

Royce vertelt hoe hij op die ene dinsdag werd gebeld door Peter Schouten, de advocaat van kroongetuige Nabil B. en een vriend van Peter R. de Vries. “Hoe gaat het met je vader?”, werd Royce gevraagd. Toen wist hij dat het foute boel was.

Hoop

Na de aanslag vertelt Royce hoe hij nog hoop had, omdat de situatie onzeker was. Hij nam op dat moment dan ook nog niet definitief afscheid van zijn vader. Een week later gebeurt dat wel, als Peter R. overlijdt.

Afscheidsbrief

De manier waarop Royce afscheid nam van zijn vader, was wel heel bijzonder. “Mijn vader had ons meer dan tien jaar geleden een afscheidsbrief gegeven in een gesloten envelop”, vertelt hij. “Die mochten we alleen openen als hem iets overkwam.”

Door de jaren heen heeft Peter de brief regelmatig ge-update. “Als er dingen gebeurden en als hij bijvoorbeeld andere wensen had”, legt Royce uit. Naast mooie afscheidswoorden, stond de brief namelijk ook vol met boodschappen en praktische aanwijzingen over hoe dingen geregeld moesten worden.

Specifieke boodschap

Zo wilde Peter onder andere dat zijn rouwadvertentie een specifieke boodschap bevatte. Khalid leest een stuk uit de advertentie voor. “Blijf wie je bent. Houd als het nodig is je rug recht. Kom op voor zwakkeren en minderheden. Zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel en breng dat weer over naar je kinderen. Dan komt het allemaal goed.”

Afscheid

In december, vlak nadat Peter vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B., schreef hij zijn meest recente afscheidsbrief en gaf deze aan zijn kinderen. Op de dag van zijn overlijden werd de brief geopend. “Er stond bijvoorbeeld in dat iedereen die afscheid wilde nemen van hem de mogelijkheid kreeg. ‘Behalve de roddelpers’, stond erbij.” Royce glimlacht terwijl hij dat zegt. Verder staan er lieve woorden in de brief die Royce houvast geven.

