Kinderen van Peter R. de Vries delen verbale klappen uit in de rechtbank: “Delano, ik wil dat je me aankijkt”

Kelly richtte zich tijdens haar verhaal tot de verdachten, Delano G. en Kamil E. Haar broer Royce deed dat niet. “Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat dit volkomen zinloos zal zijn.”

Royce en Kelly benutten spreekrecht in de zaak van Peter R. de Vries

Het is inderdaad niet duidelijk of Royce en Kelly met hun krachtige woorden doordringen tot de verdachten, maar bij de mensen om hen heen en eenieder die met de familie meeleeft komt hun verhaal ongetwijfeld wel binnen.

Zo dwong Kelly één verdachte om haar aan te kijken. “In tegenstelling tot mijn broer Royce zou ik me vandaag wél willen richten tot de twee verdachten. Niet omdat ik denk dat het zin heeft, maar vooral omdat ik hier zelf behoefte aan heb”, zei ze.

“Delano, Ik wil dat jij mij aankijkt. Ik wil dat jij mij aankijkt zoals jij mijn vader niet durfde aan te kijken door hem van achter aan te vallen. Kamil, ik noem jou bij jouw naam, in plaats van de verschrikkelijke woorden hoe jullie mijn vader noemden in jullie sms’jes.”

Herinneringen aan Peter R. de Vries

Royce vertelde onder andere over de herinneringen die hij aan zijn vader heeft en wat voor vader Peter R. was. “Mijn vader was een harde werker, iemand bij wie de werkweek niet stopte na veertig uur. Toch was hij er altijd voor ons. Geen vader die zondags het vlees snijdt, maar een vader die iedere zaterdag met mij hand in hand naar de voetbalclub liep, coach van mijn pupillenteam werd, en iedere avond na het eten met mij op straat ging voetballen tot mijn moeder geërgerd naar buiten riep dat ik naar bed moest.”

De band tussen Peter R. en hun moeder bleef ook na de scheiding goed. Royce deelde een anekdote over hoe zijn vader na de scheiding op zijn trouwdag een bos rozen naar zijn ex-vrouw stuurde. Iedere roos symboliseerde het aantal jaar dat ze getrouwd zouden zijn. “Afgelopen 23 april zou mijn moeder veertig rozen van mijn vader hebben gehad. Ze kreeg ze nu voor het eerst niet van mijn vader, maar van mijn zus, van mij en haar kleinkinderen.”

Een moord kost meer levens

Kelly wilde niet proberen om de verdachten te laten voelen wat de dood van haar vader met haar doet. Dat ze in staat waren om Peter R. in koelen bloede te doden, was voor haar voldoende bewijs dat de verdachten niet stilstaan bij het effect van dit verlies op haar. Daarom wilde Kelly de verdachten een boodschap meegeven waar ze “de komende tientallen jaren over na kunnen denken”.

“Mijn vader schreef er zelfs ooit een boek over: Een moord kost meer levens. De moord die jullie hebben gepleegd kostte niet alleen het leven van mijn vader, maar veel meer levens. Ja, onze levens, zijn familie, geliefden, zijn vrienden en zijn collega’s die hem voor altijd moeten missen.

De nabestaanden van vele kindermoorden en verdwijningen die nu niet meer dankzij zijn doorzettingsvermogen kunnen vasthouden aan hoop. De Nederlander die nu een genuanceerde en doordachte mening moet missen, maar daarnaast kost het ook de levens van jullie dierbaren, jullie ouders, jullie partners en jullie kinderen: jouw zoon, Delano, en jouw pasgeboren dochter, Kamil.”

Held

“Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken in gaan, net zoals jullie, maar over mijn vader zullen ze schrijven dat hij een held was”, sluit Kelly haar verhaal af.

Bron: RTL Boulevard