Kjeld Nuis wint Olympisch goud op 1500 meter

Kjeld reed de 1500 meter in 1.43,21. Vooral zijn start en de eerste ronde waren ontzettend snel.

Kjeld Nuis wint goud

Het was de enige kans voor Kjeld om een gouden medaille binnen te slepen tijdens deze Spelen. Hij kwalificeerde zich dit keer namelijk niet voor de 1000 meter. Vier jaar geleden in Zuid-Korea deed hij dat wel en won hij, net als op de 1500 meter.

Eerste Spelen voor Krol

Dat Thomas Krol zilver heeft gepakt, is ook absoluut een prachtige prestatie, aangezien dit de eerste keer is dat hij naar de Spelen mocht. In 2014 en 2018 greep hij naast de kwalificatie. Hij reed de 1500 meter in 1.43,55. Hij zal aan nog twee wedstrijden meedoen: de 500 en de 1000 meter.

Even bovenaan de medaillespiegel

Nederland heeft nu zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Voor even stonden we hiermee aan kop van de medaillespiegel. Helaas heeft Zweden ons inmiddels ingehaald.

Support

Bron: RTL Nieuws